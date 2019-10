Das Geschenk kommt mit der Post: Bald haben genau 450 Wolfratshauser Schüler ihre MVV-Jahreskarte für den Ring 11 im Briefkasten, bezahlt von der Stadt. Sie können dann umsonst nicht nur mit dem Wolfratshauser Stadtbus fahren, sondern auch in die Nachbarstadt Geretsried, die im selben Ring liegt und nach der Tarifreform Mitte Dezember mit Wolfratshausen in der Zone 4. Die Kosten dafür sind erheblich: 407,60 Euro kostet die "Isar Card Schule", die Stadt muss also mit mehr als 180 000 Euro in Vorleistung gehen. "Der Andrang ist deutlich größer, als unsere Stadtratsmitglieder gedacht haben", bilanziert Susanne Leonhard, die sich in der Verwaltung um die Ticketbeschaffung gekümmert hat.

Im Juli hatte der Stadtrat einstimmig beschlossen, den Stadtbus mit den Linien 301 und 302 für Wolfratshauser Schüler und Senioren, die 65 und älter sind, kostenfrei anzubieten. Damit soll eine Alternative "für die weit verbreiteten Mamataxis" entstehen, wie es in dem Antrag der interfraktionellen Arbeitsgruppe für den Stadtbus hieß. Und Senioren sollen ohne Zusatzkosten zum Arzt oder zum Einkaufen fahren können. Allerdings erst im Januar 2020.

Die Schüler aber können bereits im laufenden Schuljahr von dem Geschenk der Stadt profitieren. 1200 Anträge für die Dauerkarte hatte sie an alle vier Schulen im Stadtgebiet verteilt, für Schüler mit Wohnsitz in Wolfratshausen. Mehr als ein Drittel kam ausgefüllt ins Rathaus zurück. Ende September wurden die Anträge nach Hamburg zur Deutschen Bahn geschickt, welche die Abo-Tickets ausgibt.

Es ist ein mutiges Experiment, auf das sich der Stadtrat eingelassen hat: Ursprünglich wollte die Stadtbusgruppe die kostenfreien Tickets lediglich für die beiden kommunalen Linien in Wolfratshausen anbieten. Fahrkarten stellt der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund aber ausschließlich für Ringe und - im kommenden Jahr - für Zonen aus. Nach intensiven Verhandlungen mit Landratsamt und MVV hat man sich dann für die Lösung mit den Jahreskarten im Abonnement entschieden. Die "Isar Card Schule" gilt in den Sommerferien sogar für das Gesamtnetz.

Die Linien 301 und 302 des Wolfratshauser Stadtbusses fahren für Senioren ab 65 Jahren künftig kostenlos. Ebenso für Schüler, die dieses Geschenk schon im laufenden Schuljahr bekommen.

Nach dem Plan, der hinter dem Beschluss steckt, hat die Stadt die Kosten für die 450 Schülertickets nur vorgestreckt. Weil sie in der Jahresrechnung als Einnahmen für den Stadtbus auftauchen, verringert sich damit der Betriebskostenzuschuss, den die Stadt für die Linien zahlen muss, so die Idee. Die zusätzlichen Tickets steigern den Gewinn, und deshalb muss die Kommune weniger Verlust ausgleichen. Im kommenden Jahr führt der MVV nach der Tarifreform wieder eine Fahrgastbefragung durch, bei der die Nutzer aller Linien im Netz erfasst werden, um die "reale Ertragskraft" der einzelnen Verbindungen zu ermitteln - als statistische Grundlage für die Verteilung der Einnahmen. Ist der Stadtbus dann voll, könnte das den Betrieb deutlich günstiger machen.

Wie die Einnahmen aus den Schülertickets auf den Stadtbus umgelegt werden, bleibt indes abzuwarten. Die Abos gelten schließlich für den ganzen Ring mit allen Linien. Zudem wird mit einem Teil der Einnahmen auch die Organisation des Netzes bezahlt, die der MVV leistet. Und Schüler, die bereits in den Vorjahren Bustickets hatten, werden die Gesamteinnahmen nicht erhöhen. Dass die Rechnung für die Stadt auf Null hinausläuft, hält man beim MVV für unwahrscheinlich. Laut Norbert Specht, Bereichsleiter Marketing und Tarif, gibt es im ganzen Netz vielleicht drei oder vier Linien, die kostenneutral betrieben werden können. Dass die meisten bezuschusst werden müssen, liege vor allem an den "Randfahrten" außerhalb der Stoßzeiten. Die von der Stadt bezahlten Tickets wirkten sich zwar auf die Bilanz aus, sagt Matthias Schmid, der im Landratsamt für den ÖPNV zuständig ist. In welcher Höhe, könne man derzeit aber nicht sagen.

Bei den Mitgliedern der Arbeitsgruppe fällt die Reaktion auf den Andrang für die Schülertickets denn auch verhalten aus. Natürlich sei es positiv, dass so viele Schüler ein Ticket wollten, sagt Hans Schmidt von den Grünen. "Wenn damit Mamataxis vermieden werden und sich der Verkehr reduziert, ist das eine gute Sache." Der Betrag, den die Stadt nun zahlen muss, sei aber "schon ein schöner Batzen Geld", räumt er ein. "Wir müssen schauen, wie das mit den Rückzahlungen ist." Die Arbeitsgruppe werde sich auf jeden Fall noch einmal zusammensetzen müssen, um mit Landratsamt und MVV eine "vernünftige Abrechnung" zu erzielen, sagt Schmidt.

Detailansicht öffnen

Ob das Experiment ausgeht, bleibt vorerst ungewiss. Die Jahresrechnung kommt stets erst mit zwei Jahren Verspätung. Deshalb soll der Stadtbus zwei Jahre lang probeweise kostenlos sein - bis es 2021 belastbare Zahlen gibt. Ob man mit den Tickets auf dem richtigen Weg ist, will die Arbeitsgruppe aber schon vorher herauskriegen. "Wir beobachten den Stadtbus und sehen ja, wie er genutzt wird", sagt Schmidt.

Teuer wird der kostenlose Bus für die Stadt vermutlich so oder so. Wenn ihn zu wenige Schüler nutzen, muss man einen Großteil der vorgestreckten Ticketkosten wohl als Lehrgeld betrachten. Wenn aber die meisten Schüler regelmäßig von ihrer Jahreskarte Gebrauch machen, werden die Linien in den Stoßzeiten zusätzliche Busse benötigen. Die ordert zwar der Landkreis als Aufgabenträger, bezahlen muss sie jedoch die Stadt. "450 Plätze im Bus haben wir sicher nicht", sagt Stadtrat Schmidt.

Neu ist die Erkenntnis nicht. Der Geretsrieder Stadtrat hat die Idee eines kostenlosen Stadtbusses für alle genau aus diesem Grund verworfen. Dass mit den Schülertickets die Kapazitäten nicht mehr ausreichen könnten "und dass es dann noch teuer werden kann", habe er in den Vorgesprächen immer wieder betont, erklärt Fachbereichsleiter Schmid im Landratsamt. Sollte sich der gewünschte Effekt in den kommenden Wochen in Wolfratshausen einstellen, müssten die zusätzlichen Busse zügig bereitgestellt werden. Denn wenn zahlreiche Schüler trotz Jahreskarte keinen Platz finden, könnten sie schnell wieder in den Autos der Eltern sitzen.

Ob sich der kostenlose Nahverkehr für Schüler und Senioren in Wolfratshausen etablieren kann, hängt davon ab, ob die Betriebskosten für die Stadt verkraftbar bleiben. 2017 hat der Stadtbus Wolfratshausen 116 000 Euro gekostet. Die Senioren könnten im kommenden Jahr auch für eine wirtschaftliche Aufwertung der Linien sorgen - indem sie bei Randfahrten vor- und nachmittags fleißig mitfahren und die Bilanz verbessern. Mit welchem Modell die älteren Bürger kostenlos fahren sollen, ist noch nicht abschließend geklärt. Die Stadtverwaltung spricht von einem vergleichbaren Angebot: Die "Isar Card 65" für 399 Euro pro Jahr könne an Senioren ausgegeben werden. Anders als die Schüler müssten diese sich aber die Anträge selbst bei der Stadt holen. Schmidt schwebt eine andere Lösung vor: Einzelfahrkarten, deren Kosten die Stadt dann auf Vorlage erstattet.

