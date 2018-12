23. Dezember 2018, 21:52 Uhr SZ-Serie "Ehrensache", Teil 6 "Man muss kühlen Kopf bewahren"

Moritz Meindl klettert und bouldert für sein Leben gern. Diese Leidenschaft hat ihn zur Tölzer Bergwacht gebracht, wo er mit seinen 18 Jahren einer der jüngsten und engagiertesten Aktiven ist

Von Katharina Schmid, Bad Tölz

"Berggehen, Klettern, Skifahren, das gehört für mich einfach dazu. Und bei der Bergwacht hat man nebenbei eine schöne Gemeinschaft und auch mal eine Gaudi auf der Hütte, das ist einfach eine schöne Freizeitgestaltung. Und das Schöne dabei ist, dass man den Leuten auch noch wirklich helfen kann." Wer Moritz Meindl zuhört, wie er über sein Engagement in der Tölzer Bergwacht spricht, dem scheint es plötzlich ganz selbstverständlich, dass sich dieser 18 Jahre junge, schlaksige Mann in seiner Freizeit dem Ehrenamt verschrieben hat. "Das kostet schon viel Zeit", sagt er zwar, "aber so ist das halt." Seine Freunde unterstützten ihn. Viele von ihnen habe er ohnehin über die Bergwacht und seine liebsten Hobbys, das Bouldern und Klettern, gewonnen.

Nebenbei hat Moritz Meindl auch noch die Homepage der Bergwacht programmiert und gestaltet. (Foto: privat/oh)

Meindl ist einer von knapp 50 aktiven Rettern bei der Bergwacht Bad Tölz. Und einer der jüngsten, ein "ganz patenter Kerl", sagt Bereitschaftsleiter Horst Stahl. Im Gebiet vom Kirchseemoor bei Sachsenkam über die Isarauen, den Blomberg und das nördliche Längental sowie die Gaißacher Berge kümmern sich die Ehrenamtlichen um verunglückte Wanderer und andere Hilfsbedürftige. Neben dem normalen Bergwachtalltag betreut Meindl noch den Vereinsnachwuchs in der Jugendgruppe, und er hat sich der Gestaltung und des Programmierens der neuen Homepage und einer Internetspendenaktion für die geplante neue Bergrettungswache angenommen. Woher er das Programmieren kann? "Das hab' ich mir selbst beigebracht und mich einfach ein bisschen eingelesen", sagt er. Von August bis November hat Meindl am Internetauftritt gebastelt. "Fertig wird's nie", sagt er zwar, aber immerhin kommt die Tölzer Bergwacht online nun recht modern daher.

Retter am Berg Vor fast 100 Jahren, 1920, wurde die Bergwacht Bad Tölz gegründet. 48 ausgebildete Einsatzkräfte sind aktuell als Bergretter aktiv, alle ehrenamtlich. 18 Anwärter durchlaufen derzeit die zwei bis drei Jahre andauernde Ausbildung und acht Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren sind Mitglieder der Jugendgruppe. 26 Mitglieder unterstützen die Bergwacht passiv. Etwa 100 bis 120 Mal im Jahr werden die Tölzer Bergwachtler zum Einsatz gerufen. 2018 sind sie bisher 123 Mal ausgerückt. Zwei Drittel der Einsätze liegen laut Einsatzleiter Horst Stahl im Winter, die übrigen in der Sommersaison. Am häufigsten werden die Tölzer Bergretter zu Wanderunfällen und Unglücken beim Ski-, Snowboard- oder Schlittenfahren gerufen. Weniger oft brauchen Radfahrer, Gleitschirmflieger oder Menschen, die beim Arbeiten verunglücken, ihre Hilfe. 2018 blieben den Ehrenamtlichen einige Einsätze besonders im Gedächtnis: die Suche nach dem vermissten Kanadier Jeff Freiheit etwa, der schwere Rodelunfall eines Jugendlichen oder die Rettung eines in Bäumen hängenenden Gleitschirmfliegers. Fixpunkte im Kalender der Bergwachtler gibt es das ganze Jahr über. Jeder aktive Bergretter hat an etwa zwei Tagen im Monat Dienst. Die verbringt er entweder in der Wache in Tölz oder auf einer der Diensthütten. Dazu kommen etwa fünf Sonderdienste im Jahr, Veranstaltungen wie der Tölzer Triathlon, Mountainbike- und Skirennen oder der Spendenlauf am Gymnasium müssen betreut werden. Jeden Donnerstag, mit Ausnahme der Ferien, treffen sich die Anwärter und ihre Ausbilder. Neben der Bergrettung ist die Bergwacht auch als Naturschutzwacht ergänzend zu den Rangern tätig. kasc

Meindl lebt noch bei seinen Eltern. Er macht derzeit eine Ausbildung zum Rettungssanitäter. Im Grundlehrgang ist der Greilinger schon, im neuen Jahr folgen dann die Praktika. Sein Ziel: in der Notfallmedizin Fuß fassen, am liebsten als Notfallsanitäter, also in der höchsten nichtärztlichen Qualifikation im Rettungsdienst, oder bei einer Berufsfeuerwehr. Dass er so genau weiß, worüber viele Gleichaltrige sich jahrelang den Kopf zerbrechen, nämlich, in welche Richtung es beruflich für ihn gehen soll, verdankt er der Bergwacht. Dort hat er gemerkt, dass ihm "das Medizinische" von allen Tätigkeiten am meisten Spaß macht. "Man lernt brutal viel bei einem Einsatz", blickt er auf seine bisherigen Erfahrungen zurück. 20 bis 25 Mal sei er wohl schon ausgerückt, schätzt Meindl, seit er aktiv am Dienst der Bergwachtler teilnehmen darf.

Nebenbei hat Moritz Meindl auch noch die Homepage der Bergwacht programmiert und gestaltet. (Foto: privat/oh)

Das ist bei ihm seit zwei Jahren der Fall. Mit 15 trat Meindl gemeinsam mit einem Freund aus der Realschule in den Verein ein. Die beiden teilten sich ihre Liebe zum Bouldern und Klettern und kamen auf die Idee, "dass wir uns ja die Bergwacht mal anschauen könnten". Nur wenige Tage später seien sie einfach mal vorbeigekommen - und geblieben. Mit Meindl und seinem Freund wurde die Jugendgruppe reaktiviert, und "wir sind recht schnell wieder mehr geworden". Mit 16 ging es für ihn in den Anwärterdienst, bei dem die Nachwuchskräfte in den Bergwachtalltag eingegliedert werden und gemeinsam mit den Erfahrenen Bereitschaftsdienste leisten. Heuer sind Meindl und drei seiner Freunde nach zahlreichen Lehrgängen in den Bereichen Rettungstechnik und Notfallmedizin mit ihrer Ausbildung fertig geworden und leisten nun regelmäßig Dienst. Sei es in der aktuell provisorischen Bergrettungswache am Sportpark in Bad Tölz, auf dem Sommerstützpunkt Blomberghütte oder dem Rettungsstützpunkt im Winter, der Brauneckhütte, wo sie gemeinsam mit den Kollegen aus Lenggries verunglückten Skifahrern zu Hilfe kommen.

Bereits Meindls Mutter und sein Großvater engagierten sich ehrenamtlich beim Roten Kreuz. Der Jüngste aus der Familie hat sich nun für die Bergwacht entschieden. "Es ist einfach ein schönes Erlebnis, wenn man wem helfen kann und wenn sich die Leute freuen, dass jemand da ist", sagt Meindl. Und dann ist da noch die Gemeinschaft, die für den 18-Jährigen sehr viel bedeutet. Die Bergwacht sei einfach eine Gruppe, auf die man sich verlassen könne, betont er. Das sei besonders wichtig, wenn man wie er selbst noch keine langjährige Erfahrung habe, auf die man sich verlassen könne. "Das sind Ausnahmesituationen, die kommen aus dem Nichts", schildert Meindl, wie er seine ersten Einsätze erlebt hat, "da muss man dann erst mal selber schauen, dass man runterkommt, durchschnauft und einen kühlen Kopf bewahrt." Dem Engagement des Nachwuchses tue die Erfahrung der altgedienten Bergretter da ganz gut, sagt der junge patente Kerl.