Was Lausbuben auf der Zunge zergeht

Die Dietramszellerin Stephanie Laus kreiert Eissorten und vertreibt sie auf originelle Weise. Ihre schärfsten Kritiker sind ihre drei Söhne

Von Petra Schneider

Ein freches Lausbuben-Gesicht grinst von der Kühltruhe im Bairawieser Café Freizeit. Wer sie öffnet, findet einen kühlen Schatz: handgemachtes Eis in klassischen und verwegenen Sorten - Vanille und Haselnuss, Strawberry-Cheesecake, fruchtige Sorbets. Im Herbst gibt es die Variante Vanille-Kürbiskernöl, im Winter Spekulatius, Bratapfel oder Ingwer-Honig. Kreiert und produziert werden die frostigen Köstlichkeiten von Stephanie Laus. Vor zweieinhalb Jahren hat die gelernte Betriebswirtin angefangen, ihre Leidenschaft für Eis zu professionalisieren. Ihr Slogan lautet: "Da schleckst Di nieda". Sie beliefert Gastronomie und Einzelhandel und fährt mit einem Retro-Eiswagen namens "Kugel-Lager" auf Veranstaltungen und Märkte. Ein Ein-Frau-Betrieb, der über Mund-Propaganda immer mehr Eisliebhaber zum Schmelzen bringt.

Die Idee ist nicht neu, aber gut: Laus verzichtet auf chemische Zusatzstoffe wie Geschmacksverstärker oder Emulgatoren und verwendet möglichst regionale und saisonale Rohstoffe. Und weil die Dietramszellerin gerne experimentiert, gibt es bei ihr auch Kombinationen, die man in Eiswaffeln sonst eher nicht vermutet.

Der Sommer war heiß, die Eisproduktion lief wochenlang auf Hochtouren. Viel Arbeit für die Jungunternehmerin, die trotzdem mindestens ebenso erfrischend strahlt wie ihre Sorbets. Angefangen habe alles ganz unspektakulär mit einer kleinen Eismaschine für den Hausgebrauch, erzählt die 41-Jährige, die selbst drei Lausbuben großgezogen hat. Weil die Kinder - der Jüngste ist neun, der Älteste 14 - nicht mehr gar so klein sind, wollte sie wieder in einen Beruf einsteigen. "Wofür lohnt es sich, die Kinder zu Hause zu lassen?" Diese Frage habe sie sich gestellt. Die Antwort war klar: Eis.

Zwölf bis 15 Sorten sind ständig im Angebot

Es mache ihr Freude, in der Küche Dinge auszuprobieren und zu verarbeiten, was der eigene Garten hergibt, erzählt sie. Zwölf bis 15 Sorten Eis hat sie ständig im Angebot, auf Anfrage auch zuckerfreie oder vegane Varianten aus Mandel- oder Kokosmilch. Ihre Jungs mögen am liebsten Haselnuss, sie selbst "Griechischer Joghurt mit Honig". Keine ihrer Sorten geht in die Produktion, wenn sie nicht zuvor von ihren Lausbuben freigegeben wurde.

Im Familienrat sind auch die Idee für das Lausbuben-Logo und der Slogan entstanden. Eine gewerbliche Eismaschine, Pasteurisator und Schockfroster wurden angeschafft. Hergestellt wird das Eis in einer Produktionsküche in Geretsried. Mitarbeiter einzustellen oder ein Ladenverkauf - das sei Zukunftsmusik. Momentan ist sie gut mit den Bestellungen von Gastwirten und Einzelhändlern ausgelastet. Zu ihren Kunden gehören neben dem Café Freizeit die Klosterschänke in Dietramszell, der Moarwirt in Hechenberg, Wirtshäuser in Iffeldorf, Taufkirchen und Harmating sowie demnächst die Lahnerstubn des neuen Lenggrieser Bergcampings.

Lukas (l.) und Simon schmeckt das Eis, das nach ihnen - den Lausbuben - benannt ist. (Foto: Manfred_Neubauer)

Laus beliefert auch Einzelhändler, etwa den Bauernladen in Geretsried, den Packlhof in Eurasburg und den Edeka-Markt Heininger in Geretsried. Verkauft werden die Sorten im "neutralen Becher mit Label-Lösung", wie die gelernte Betriebswirtin sagt, die jahrelang nebenbei in der Gastronomie gearbeitet hat. Allzu viel Geld wolle sie noch nicht in Design und Marketing investieren, in diesen Dingen sei sie weniger risikofreudig als bei ihren Eissorten.

Außerdem ist sie überzeugt, dass Kunden inzwischen mehr Wert auf Qualität als auf ein "durchgestyltes Auftreten" legten.

Wenn sie mit ihrem Eiswagen unterwegs ist, bekommt sie deren unmittelbares Feedback und sieht, ob ihr Eis den Praxistest besteht und etwa gut portionierbar ist. Das ist nicht selbstverständlich, denn Laus verwendet keine Emulgatoren. Damit das Eis trotzdem die richtige Cremigkeit bekommt und sich keine Eiskristalle bilden, sei viel "Feintuning" bei der Rezeptur nötig, sagt sie. Beim Discounter-Eis werde ein Trick verwendet: "Viel Luft einschlagen", erklärt Laus. "Und wenn es auftaut, bleibt nicht mal die Hälfte übrig."

Zwetschgendatschi wird zu Eis

Dass sie komplett auf Zusatzstoffe wie Geschmacksverstärker oder künstliche Farbstoffe verzichtet, vergisst die Dietramszellerin beinahe zu erwähnen. "Das ist für mich selbstverständlich". Für ihr Zwetschgendatschi-Eis, das zurzeit Saison hat, heißt das: Kuchen backen und in die Eismasse einarbeiten. Ein industrielles Zwetschgendatschi-Aroma gebe es nämlich nicht.

Wenn möglich, bezieht sie ihre Rohstoffe aus der Region; die Milch von der Molkerei Bay aus Gelting, die Eier vom Bertenbauernhof aus Dietramszell, Rhabarber oder Holler aus dem eigenen Garten. Bei Erdbeeren reicht das regionale Angebot nicht aus, sie müssen im Großmarkt zugekauft werden. Denn die Saison ist kurz, und Erdbeereis ist das ganze Jahr über ein Renner. Qualität ist Trumpf, aber nicht der einzige. Laus beobachtet einen Trend "weg von der anonym produzierten Massenware". Im vergangenen Herbst hat sie ihr Lausbua-Eis vier Wochen lang im Pop-Up-Store in der Geretsrieder Egerlandstraße angeboten; ein tolles Projekt und eine große Hilfe für Start-Ups sei das gewesen.

"Da schleckst Di nieda" ist der Slogan fürs Eis. (Foto: Manfred_Neubauer)

"Wenn die Leute wissen, dass ein Produkt drei Straßen weiter produziert wird, dann ist das für viele ein Kaufargument." Kunden hätten dann das Gefühl, dass sie "ein hiesiges Unternehmen beim Wachsen unterstützen."