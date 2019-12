Die Suche nach Liebe zieht sich wie ein roter Faden durch das Leben von Renate B. (Name geändert). Doch bis heute ist diese Suche unerfüllt. Was sie stattdessen fand, reicht von Gewalt in der Kindheit und Jugend bis hin zu schweren Krankheiten, die sie im Erwachsenenalter plagen.

Dabei sei sie eigentlich "eine Powerfrau", beschreibt sich Renate B. selbst. Eigentlich. Denn sie entstammt schwierigen Familienverhältnissen. Renates Vater war in russischer Kriegsgefangenschaft und kam als gebrochener Mann zurück. Als sie drei Jahre alt ist, stirbt ihr Vater, die Mutter zieht sie und ihre Geschwister fortan in einfachsten Verhältnissen alleine groß.

"Wahrscheinlich war sie mit der Situation einfach überfordert", verteidigt Renate B. die Mutter, die ihre Kinder damals beschimpft und geschlagen habe. "Wenn sie ihren Rappel hatte, flippte sie aus, da half nichts mehr", beschreibt sie. "Sie hat uns manchmal mitten im Winter nur im Nachthemd vor die Tür gestellt", erinnert sie sich.

Das Jugendamt schreitet zwar ein, eine Adoption aber wird in letzter Minute wieder abgesagt. Renate beginnt früh eine Lehre, um der Situation zu entkommen. Später wechselt sie in die Gastronomie und findet dort ihren Traumjob. "Ich hatte eine Top-Figur, die Männer trugen mich auf Händen", sagt sie lächelnd. "Ich habe wirklich gerne gearbeitet, alles gegeben." Denn die Kundschaft sei ihr schnell ans Herz gewachsen und zu einer Ersatzfamilie geworden: "Sie waren für mich Geborgenheit und Wärme."

Eine "wilde Henne" sei sie gewesen, sagt sie lachend, dass sie nichts ausgelassen habe, helfe ihr heute, die Probleme zu meistern. Denn ihr Beruf hat einen Haken: die Arbeitsbelastung und die langen Stunden, die mit Schmerzen in den Füßen und einer Neuropathie enden. "Ich weiß gar nicht, wie viele tausend Kilometer ich in meinem Berufsleben gegangen bin, jedenfalls sehr viele. Und 60-, 70-Stunden-Wochen waren keine Seltenheit." Ihr Körper aber habe eine Eigenheit: "Er zeigt immer erst dann, dass etwas nicht stimmt, wenn es fast schon zu spät ist." So war es mit einer Eileiterschwangerschaft, die viel zu spät erkannt wurde und die sie nur um Haaresbreite überlebte.

Und so war es auch mit dem Krebs. Erst als ihr damaliger Lebensgefährte in eine Schlägerei verwickelt war, sie schützend eingreifen wollte und dabei selbst verletzt wurde, bemerkten die Ärzte bei ihr Knoten in der Brust. Damals ist sie 35 Jahre alt und muss operiert werden. Es ist ein Schock für sie, zumal sie kurz zuvor erst ihre jüngere Schwester durch Krebs verloren hatte. "Seit diesem Zeitpunkt kann ich nicht mehr richtig heben", erklärt sie. In der Folge muss sie ihren geliebten Beruf aufgeben und hält sich jahrzehntelang mit anderen Jobs über Wasser, viel verdient hat sie nicht.

Heute lebt die Rentnerin von der Grundsicherung, Erspartes hat sie nicht, der Lebensgefährte ist längst weg.

Als sie vor etwa zehn Jahren eine Anomalie an der Brust bemerkt, stellt sich heraus, der Brustkrebs ist zurück. Es beginnt die Therapie mit Bestrahlung und Chemotherapie, was sie stark belastet. "Mein Körper geht vor die Hunde", beschreibt sie es drastisch.

Renate B.s Schleimhäute sind angegriffen und regenerieren sich nicht mehr, ihr Darm ist permanent gereizt, die Haut stellenweise irreparabel verbrannt. Insgesamt macht Renate B. zwölf Operationen durch und 15 Krankenhausaufenthalte. Mit dem Ergebnis, dass sie heute extrem abgemagert ist. "Mir passt kein einziges Kleidungsstück von früher mehr, kein Pulli, keine Hose, nicht mal mehr die Unterhosen", sagt sie. "Ich bin ja nur noch 30 Prozent von der Person, die ich mal war." Neue Kleidung anschaffen? "Dafür langt es hinten und vorne nicht, mir bleibt ja nichts, und alleine die Medikamente verschlingen schon einen Großteil", sagt sie, "da ist am 20. des Monats immer schon nix mehr da".

Doch gerade passende Kleidung würde ihr helfen, ein Stück Normalität zurückzuholen. Und wenn schon nicht einen anderen zu lieben, dann wenigstens sich selbst anzunehmen, mit allen Problemen.