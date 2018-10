5. Oktober 2018, 16:17 Uhr SZ-Adventskalender "Das ist eine gute Sache"

SZ-Adventskalender finanziert dem Trägerverein Jugend und Soziales einen Transporter.

Von Felicitas Amler

Einer für viele: Der Trägerverein nutzt seinen Transporter selbst und verleiht ihn. Geschäftsführer Rudi Mühlhans und Vorsitzende Kerstin Halba (r.) bedanken sich bei SZ-Adventskalender-Geschäftsführerin Anita Niedermeier. (Foto: Hartmut Pöstges)

Ein Glück, dass die Leser der Süddeutschen Zeitung so spendabel sind: So kam der Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit in Geretsried ganz schnell zu einem neuen Transporter, den er dringend brauchte. Der SZ-Adventskalender schoss dazu in diesem Sommer 20 000 Euro zu, die restlichen 7000 Euro konnte der Verein selbst aufbringen. Am Freitag bedankten sich die Verantwortlichen bei Anita Niedermeier, der Geschäftsführerin des Adventskalenders, für den Kleinbus, der für die Jugendarbeit im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen unterwegs ist.

Der Neunsitzer dient dazu, Einkäufe und Spielgeräte zu transportieren und Unternehmungen mit Kindern und Jugendlichen zu organisieren. Er hat sogar so viel Platz im Laderaum, dass eine Hüpfburg hineinpasst, und es kann ein Anhänger angekoppelt werden. Der Trägerverein verleiht das Fahrzeug aber auch an andere Vereine und gemeinnützige Organisationen, vom Sportverein TUS Geretsried über die Pfadfinder bis zu Kirchengemeinden.

Schon die vorangegangenen zwei Transporter hatte der Trägerverein mit Unterstützung des SZ-Adventskalenders angeschafft, in den Jahren 2005 und 2013. Mit dem letzten hatte er allerdings großes Pech: Der Fahrer wurde im Juli unverschuldet in einen Unfall verwickelt - der Transporter war nicht mehr wirtschaftlich zu reparieren. Aber es eilte, sagt Geschäftsführer Rudi Mühlhans, denn der Wagen war bereits für eine Fahrt 14 Tage später gebucht. "Ich bekam einen total verzweifelten Anruf", berichtet Niedermeier: "'Wir brauchen Ihre Hilfe!'" Und der Vorstand des SZ-Adventskalenders entschied prompt: "Das ist eine gute Sache, und wir haben momentan einen schön großen Spendentopf."