Der Münchner Sänger und Schlagzeuger Stefan Noelle unterstützt das Tölzer Quartett Session 4 Four heuer dabei, beschwingte Weihnachtsstimmung in den Gewölbekeller des Tölzer "Gasthauses" zu bringen. An zwei Abenden - Mittwoch, 19. Dezember, und Donnerstag, 20 Dezember - erklingen dort bekannte und unbekannte Weihnachtslieder in jazzigen Arrangements. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. In ihrem "Christmas-Special" verpacken Peter Zoelch (Saxofon, Klarinette), Matthias Karpf (Klavier), Markus Kugler (Kontrabass) und Florian Rein (Schlagzeug) "Leise rieselt der Schnee" in ein flottes Swinggewand und zeigen, dass "Kling Glöckchen" auch als Bossa Nova funktioniert. Zudem interpretieren sie amerikanische Songs wie "Let it Snow" oder "Winter Wonderland" auf originelle Weise. Karten im Vorverkauf kosten 15 Euro. Reservierung unter Telefon 08041/79 29 407 oder www.gasthaus-toelz.de