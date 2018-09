2. September 2018, 22:19 Uhr Stromsparen Energieberatung in Tölz

Die Energieberatung der Verbraucherzentrale bietet wieder einen Beratungstermin an: Am Dienstag, 4. September, gibt ein Energieberater von 12.45 bis 16.30 Uhr im Landratsamt, Prof.-Max-Lange-Platz 1, allen Verbrauchern kompetente und unabhängige Ratschläge. Themen sind alle Fragen des privaten Energieverbrauchs wie Stromsparen, Heizen, baulicher Wärmeschutz oder erneuerbare Energien. Anmeldung unter Telefon 08041/505632 oder am kostenfreien Servicetelefon der Verbraucherzentralen unter 0800/809 802 400.