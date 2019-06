3. Juni 2019, 17:57 Uhr Stromausfall Kabeldefekt legt Bad Tölz lahm

Annähernd 9000 Menschen waren am Montagnachmittag zeitweise ohne Energie.

Claudia Koestler

Wegen eines Kabeldefekts im Umspannwerk Bad Tölz ist es am Montagnachmittag zu einem etwa halbstündigen Stromausfall im Stadtgebiet Bad Tölz gekommen. Zwischen 14.31 und 15.04 Uhr waren in der Spitze rund 2400 Objekte beziehungsweise rund 8800 Kunden mit eigenem Zähler von der Störung betroffen. Das teilt das Unternehmen Bayernwerk in einer Pressemeldung mit.

Zu dem Ausfall war es nach geplanten Wartungsarbeiten im Umspannwerk Bad Tölz gekommen, erklärt Pressesprecher Manuel Köppl: Der Betreiber Bayernwerk hatte dort am Montag Hochspannungsschalter, sogenannte Trenner, routinemäßig gewartet. Sämtliche Kunden des Bayernwerks, darunter zuvorderst die Stadtwerke Bad Tölz als Stromnetzbetreiber im Stadtgebiet Bad Tölz, waren zunächst während der Wartungsarbeiten über sogenannte Zwischenumspanner versorgt. Allerdings trat an einem Bleimantelkabel an den Zwischenumspannern aus bislang noch ungeklärter Ursache ein Defekt auf. Daraufhin fiel der Netztransformator im Umspannwerk Bad Tölz aus, der die Stadtwerke und somit auch das Stadtgebiet für gewöhnlich mit Strom versorgt.

Einen Teil der betroffenen Haushalte und Betriebe in Bad Tölz konnte das Bayernwerk über alternative Leitungsstrecken frühzeitig wiederversorgen. Durch verzögert wiederanfahrende Kleinkraftwerke im Stadtgebiet mussten einige Kunden noch bis circa 15.15 Uhr auf Strom warten.