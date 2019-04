11. April 2019, 22:29 Uhr Stromausfall in Wolfratshausen Nichts geht mehr

Der Stromausfall betraf auch die Ampeln, weshalb viele Autofahrer lange im Stau standen, so wie hier an der Kreuzung Pfaffenrieder- und Schiessstättstraße.

Ein massiver Stromausfall legt am Donnerstagabend Weite Teile Wolfratshausens lahm.

Claudia Koestler

Ein Knacken in den Leitungen, und weg war er: Weite Teile Wolfratshausens waren am späten Donnerstagnachmittag und frühen Abend von einem massiven Stromausfall betroffen. Der gesamte Stadtbereich lag über Stunden im Dunkeln, inklusive Gewerbegebiet und der Ortsteil Waldram. Weil dadurch auch die Ampeln im Stadtgebiet keine Lichtsignale mehr gaben, staute sich an den Kreuzungen der Verkehr massiv. An der sogenannten Tapsi-Kreuzung etwa bildeten sich zeitweise lange Schlangen bis zum Nantweiner Friedhof. Ob weitere Teile des Landkreises ebenfalls von dem Stromausfall betroffen waren, ist derzeit nicht bekannt. Erst nach rund zwei Stunden gingen die Lampen wieder an - wie auch alle anderen Geräte, die mit Strom versorgt werden. Der Grund des Ausfalls? Die Stromversorger geben dazu nicht vor Freitag Auskunft.