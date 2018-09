3. September 2018, 22:08 Uhr Streit beendet Plakate der Linken sollen bleiben

Kehrtwende im Streit um Plakate in Bad Tölz: Bürgermeister Josef Janker (CSU) will die Aushänge der Linken zum Hotel-Projekt Bichler Hof nun doch hängen lassen. Das teilte der Rathauschef am Montag mit. "Die Prüfung ist noch nicht abgeschlossen, die Aussage der Regierung von Oberbayern steht noch aus. Dennoch habe ich entschieden, die 'Linke' darf zum Thema Bürgerentscheid 'Bichler Hof' an den jeweiligen Standorten ein Feld mit ihrem Plakat bekleben", erklärt Janker. Und liefert folgende Begründung: "Diese populistische und klassenkämpferische Aussage - Stadtrat stoppen - weist auf eine politische Heimat hin, die von vielen Menschen sowieso abgelehnt wird". Zudem sei die Begründung der Linken, für was der Stadtrat zu stoppen sei, ihm zufolge "substanzlos und von Unkenntnis geprägt." Denn es gebe in diesem Fall kein kommunales Vorkaufsrecht. "Diese Aussage ist nicht überspitzt formuliert oder 'irgendwie benannt', sie ist einfach nur falsch", erklärt Janker weiter. Insofern ermögliche das Plakat "Rückschlüsse auf die politische Kompetenz der Verantwortlichen". Deshalb sein Fazit: "Hängen lassen."