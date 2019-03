17. März 2019, 22:12 Uhr Streit am Bahngleis Mit Schirm zugeschlagen

Mit seinem Regenschirm hat ein bislang Unbekannter am Freitag einen Schäftlarner verletzt. Nach Polizeiangaben spazierten gegen 22 Uhr ein 19-jähriger Wolfratshauser und ein 18-jähriger Mann aus Schäftlarn auf der Königsdorfer Straße. Plötzlich stieß aus den stillgelegten Gleisen ein etwa 20-jähriger angetrunkener Mann hinzu. Es kam zum Streit, in dessen Verlauf der Unbekannte dem Schäftlarner mit seinem Schirm ins Gesicht schlug. Der 18-Jährige wurde an der Nase und am Ohr leicht verletzt und ließ sich im Krankenhaus behandeln. Der unbekannte Mann konnte flüchten. Die Fahndung durch die Polizei blieb ergebnislos. Sachdienliche Zeugenhinweise erbittet die Polizei Wolfratshausen unter der Rufnummer 08171/421 10.