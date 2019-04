29. April 2019, 21:23 Uhr Stiftung Nantesbuch Trommeln für Daphne

Vier Meter hoch ist die "Daphne" der Stiftung Nantesbuch auf Gut Karpfsee. In der monumentalen Urzeitfrau hat der Künstler Markus Lüpertz die von Ovid besungene Verwandlung der Nymphe in einen Lorbeerbaum verbildlicht. Am Samstag, 4. Mai, interpretiert Christian Felix Benning die Daphne-Sage mit einer Cajon zu deren Füßen. Der rhythmuserfüllte Erkundungstag mündet in einem gemeinsamen Abendessen und in einem Percussionkonzert. Christian Felix Benning, Patrick Stapelton und Marcel Morikawa feiern mit Drums, Congas, Bongos, Woodblocks, Marimbas, Vibrafonen und Gongs "in immer neuen Klangvariationen den alten und neuen Beat von Ovids Metamorphosen", heißt es in der Einladung. Der Eintritt für den Erkundungstag (15 bis 22.30 Uhr) kostet 68/54 Euro. Infos und Reservierung unter Tel. 08046/231 91 15.