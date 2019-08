7. August 2019, 21:44 Uhr Stiftung Nantesbuch Morgendliche Tour zu den Wildpferden

"Samtige Mäuler und dornige Disteln" heißt eine Erkundungstour der Stiftung Nantesbuch in Karpfsee am Samstag, 31. August, von 6 bis 12.30 Uhr. Eine kleine Gruppe Exmoor-Ponys der Stiftung gehört inzwischen zum Landschaftsbild im Haselbachtal. Die robusten Tiere sind eine der seltenen ursprünglichen Pferderassen der Welt, Nachkommen des europäischen Wildpferds. Das ganze Jahr über weidet die halbwild lebende Herde am Haselbach und hält die Auen von Verbuschung frei. Die Erkundung spürt auf der Weide mitten unter den Tieren dem Leben und Verhalten der hier heimischen Herde nach. Claymore Pipes and Drums mit Pipemajor Stefan Rau gestaltet den musikalischen Rahmen der Erkundung mit eingängigen Hochland-Klängen, die sie durch die Nantesbucher Voralpenlandschaft ziehen lässt. Nach dem frühmorgendlichen Weidebesuch geht's zu einem traditionellen Full English Breakfast. Tickets zu 68 Euro telefonisch unter 08046/231 91 15; www.stiftung-nantesbuch.de