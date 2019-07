3. Juli 2019, 21:39 Uhr Stiftung Nantesbuch Klang-Landschaft

Der Münchner Via-Nova-Chor hat eigens für die Stiftung Nantesbuch ein Konzert entwickelt, das am Samstag, 6. Juli, das Lange Haus drinnen wie draußen zum Klingen bringen wird. Zunächst mischen sich die 40 Sängerinnen und Sänger in die natürliche akustische Umgebung und "erproben die Metamorphose des Raumes durch Klang in der Natur", heißt es in der Einladung. Unvorhersehbare akustische Signale werden dabei zum gliedernden und leitenden Element. Nach diesem Präludium im Freien verwandelt der Chor das klangliche Panorama der Gartenlandschaft in der Eingangshalle in raumgreifende Musik. Chorleiterin Kerstin Behnke hat dazu Werke von Benjamin Britten, Antonín Dvořák, Michael Edgerton, Edward Elgar, Fanny Hensel, Morten Lauridsen und Andrea Tarrodi ausgewählt. Ergänzt wird das Konzert von Ludwig Fischer. Der Autor und Gartenliebhaber wartet mit literarischen Einwürfen rund um einen besonders wehrhaften Gartenbewohner auf. In seinem Buch über die Brennnessel verfolgt er die Beziehung zwischen Mensch und Nessel und erzählt von kultischen Bräuchen und Verwendungen in der Heilkunst. Beginn im Langen Haus (Karpfsee 12, Bad Heilbrunn) ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet 18/14 Euro.