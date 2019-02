15. Februar 2019, 21:49 Uhr Stiftung Nantesbuch Die Domestizierung der Welt

50 Gäste setzen sich mit dem Thema und der Zeitschrift "Dritte Natur" auseinander

Von Arnold Zimprich, Bad Heilbrunn

Wie nähert man sich der "Dritten Natur"? Vor dem Langen Haus der Stiftung Nantesbuch in Karpfsee parkt ein Porsche 911 neben einem Mercedes-SUV, ein selbst umgebautes Campingmobil steht Seite an Seite mit BMW-Elektroautos. Im stilvoll ausgeleuchteten Vortragssaal hat sich eine illustre Abendgesellschaft zu diesem "Feierabend" versammelt, man trägt Tweed und Kaschmirpullover, das gehobene Bildungsbürgertum gibt sich ein Stelldichein. Der Diskussionsabend findet in Kooperation mit dem Verlag Matthes & Seitz statt. Eine Debatte zum Verhältnis zwischen Kultur und Natur, einer zunehmend vom Menschen und ökonomischen Interessen beherrschten Welt, ist angekündigt.

Der ursprünglich in München gegründete Berliner Verlag Matthes & Seitz habe sich schon immer als "Teil der Gegenkultur zum Mainstream" verstanden, sagt Verlagsleiter Andreas Rötzer. Er referiert über die Geschichte des Verlags, der etwa 80 neue Bücher pro Jahr veröffentlicht. 2012 startete er mit der Herausgabe seiner "Naturkunden", kleiner, kompakter Bücher, "die von der Natur erzählen, von Tieren und Pflanzen, von Pilzen und Menschen, von Landschaften, Steinen und Himmelskörpern, von belebter und unbelebter, fremder und vertrauter Natur".

Dann machte es sich der Verlag zur Aufgabe, die mehr als 4000 Seiten zählenden "Erinnerungen eines Insektenforschers" von Jean-Henri Fabre herauszubringen - mit großem Erfolg. Rötzer sieht in dem mehrbändigen Werk, das Fabre im späten 19. Jahrhundert verfasste, "ein gigantisches Archiv einer untergehenden Welt". Es sei für den Verlag Anlass gewesen, sich eingehender mit dem Thema Klimawandel und Anthropozän zu befassen.

Mit der Zeit sei der Wunsch nach Herausgabe einer Zeitschrift gewachsen, die sich der Ambivalenz zwischen immer stärkerer Naturbeherrschung durch Technik und Notwendigkeit des Naturschutzes widmet, erläutert Rötzer. 2018 brachte der Verlag die erste Ausgabe der "Dritten Natur" heraus. "Im Moment einer qua Wissenschaft und Technik scheinbar grenzenlosen Verfügungsgewalt über Natur ist auch das Bewusstsein über die vollständige Abhängigkeit von ihr und den Folgen ihrer Domestizierung gewachsen." Das sei das Spannungsfeld, in dem die Themen verortet sind, so Rötzer. Angesichts der Verstädterung verlören die Menschen das Denken über die Natur. Szenenapplaus.

Und Szenenwechsel: Marion Poschmann, preisgekrönte Autorin und Trägerin des von Matthes & Seitz seit 2017 ausgelobten Preises für Nature Writing, übernimmt das Mikrofon. Die zierliche, ganz in Schwarz gekleidete Frau liest einen Auszug aus ihrer bei der Preisverleihung gehaltenen Dankesrede und referiert darüber, dass die Naturwahrnehmung, insbesondere die Färbung des Herbstlaubes, in verschiedenen Kulturkreisen völlig unterschiedlich ausfällt. So sei der "Indian Summer" im Nordosten der USA für Naturliebhaber einer der Höhepunkte im Jahr: Die "leaf peepers", die "Blättergucker", strömten in Scharen in die Wälder. Dagegen stoße man, wenn man in Deutschland "Herbstlaub" google, eher auf Tipps zur Entsorgung des Laubes. Werde Laub hierzulande oft als Ärgernis wahrgenommen, so sei die in Japan "Momijigari" genannte Blätterschau ein Touristenmagnet. Welche Schlüsse man daraus ziehen kann, bleibt dem Publikum überlassen.

Der an der Berliner Freien Universität lehrende Germanist und Mitherausgeber der "Dritten Natur", Steffen Richter, komplettiert das Referententrio. Richter wirft einen Blick auf die Veränderungen der Naturdarstellung in der Literatur und Malerei und zeigt, was sich daraus über den menschlichen Einfluss auf das Klima ableiten lasse. "Schauen Sie auf das Wetter", ermahnt er das Publikum mehrmals, während er ein Bild Claude Lorraines hinsichtlich dessen Naturdarstellung analysiert. Sein Fazit: Lorrain entwirft ein Idyll, das mit der Realität wenig zu tun hat, die Elemente des Gemäldes wirken wie Staffage, die Natur wie ein idealtypisches Arkadien. Stark im Kontrast dazu steht William Turners "Rain, Steam and Speed", ein sehr frühes Beispiel dafür, wie "menschengemachtes Wetter" - hier die Vermischung des Nebels mit dem von der Lokomotive ausgestoßenen Rauch - in der Kunst dargestellt wird. Markiert der Beginn der Industrialisierung gleichzeitig den Beginn des Klimawandels? Oder ist er sehr viel früher, etwa im Neolithikum, zu verorten? Diese Frage ist unter Wissenschaftlern umstritten - und auch im Publikum. Diese Art der Interpretation und Bildauswahl sei subjektiv, man könne daraus nicht die konstatierten Rückschlüsse ziehen.

Zum Abschluss kommt erneut Poschmann zum Zug. Sie liest aus ihrem Werk "Die Kieferninseln" und entführt die rund 50 Abendgäste mit dem Hauptprotagonisten Gilbert nach Japan. Gilbert besucht mit einem Freund den traurig-berühmten Selbstmörderwald Aokigahara, eigentlich aus touristischem Interesse. Eine Verstrickung unglücklicher Umstände nötigt die zwei, im Dickicht zu übernachten. Am Ende ist der Mensch eben doch der Natur ausgeliefert.