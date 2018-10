21. Oktober 2018, 21:51 Uhr Sternschnuppe-Duo Wunschkonzert für Kinder

Das Sternschnuppe-Duo Margit Sarholz und Werner Meier feiert seinen 25. Geburtstag. Zum Jubiläum geht es mit einem Wunschkonzert auf Tour. Am Donnerstag, 25. Oktober, gastieren die Kinderliedermacher in der Wolfratshauser Loisachhalle. Welche Titel im Konzert gespielt werden, können die Besucher vorab am Einlass bestimmen. Ob mit der Taxi-Maxi geradelt, mit den Disco-Knödeln getanzt oder mit dem Kühlschrank cool spazieren gegangen wird, entscheiden also die Zuhörer. Zudem wird bei jedem Wunschkonzert eine "CD für mutige Eltern" vergeben. Eine Gewinner-Familie ist zum "Meet & Greet" mit den Künstlern vor dem Konzert eingeladen. Sie muss lediglich in einer Mail an info@sternschnuppe.de ihr Sternschnuppe-Lieblingslied nennen und angeben, zu welchem Konzert sie kommt. Nach der Vorstellung ist eine Autogramm- und Fotostunde geplant. Das Konzert findet am 25. Oktober um 16 Uhr in der Loisachhalle in Wolfratshausen im Rahmen der Kinderkulturtage 2018 statt. Karten gibt es unter www.muenchenticket.de und im Bürgerbüro im Wolfratshauser Rathaus.