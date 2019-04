7. April 2019, 22:29 Uhr Steigende Besucherzahlen Zentraler Ort für Literatur und Kultur

Silke Vogel hat 2017 die Leitung der Stadtbücherei Wolfratshausen am Hammerschmiedweg und der Zweigstelle in Waldram übernommen.

Die Stadtbücherei Wolfratshausen verzeichnet kontinuierlich steigende Nachfrage und wird immer mehr zum Treffpunkt

Von Konstantin Kaip, Wolfratshausen

Die Stadtbücherei Wolfratshausen kann auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Wie die Leiterin Silke Vogel kürzlich bei ihrem Bericht im Kulturausschuss des Stadtrats darlegte, konnte die Bibliothek am Hammerschmiedweg mit ihrer Zweigstelle in Waldram 2018 mehr als 68 000 Besucher verbuchen - 2500 mehr als im vergangenen Jahr. Auch bei den Entleihungen - insgesamt knapp 125 000 gab es 2018 - erlebe die Wolfratshauser Bücherei "seit Jahren eine kontinuierliche Steigerung", erklärte Vogel.

"Das entspricht eigentlich nicht dem Trend." Denn insgesamt sei in den Büchereien ein Rückgang der Ausleihen zu spüren. Einen Einbruch erwarte sie auch in Wolfratshausen seit Jahren - bislang allerdings grundlos. Auch die sogenannte "Onleihe" für E-Books im Internet, die die Wolfratshauser Stadtbücherei als erste im Landkreis eingeführt hat, werde von Jahr zu Jahr beliebter, stellte die Büchereileiterin fest.

Die hohe Besucherzahl sei aber auch den zahlreichen Veranstaltungen in der Stadtbücherei geschuldet, sagte Vogel. Insgesamt 134 gab es davon im vergangenen Jahr, darunter Lesungen mit bekannten Autoren, Vorlesen für Kinder, Erzählcafés, Workshops, Feste und zahlreiche Kunstausstellungen. "Wir entwickeln uns immer mehr zu einem Treffpunkt", konstatierte Vogel, die die Leitung der Stadtbücherei 2017 von Andrea Poloczek übernommen hat.

An dieser Entwicklung arbeiten Vogel und ihr Team fleißig weiter. So gibt es auch dieses Jahr wieder zahlreiche Veranstaltungen für unterschiedliche Zielgruppen in den Räumen der Wolfratshauser Stadtbücherei. Noch bis 27. April zeigt dort die Künstlerin Annette Emrich ihre Tierportraits, am Dienstag, 23. April, liest Wiggerl Gollwitzer Texte rund ums Bier. Für den Sommer kündigte Vogel eine Lesung mit der berühmten Autorin Hanni Münzer an ("voraussichtlich im Juni") und das interkulturelle Fest, das die Bücherei mit dem Asylhelferkreis und vielen Wolfratshausern unterschiedlicher Herkunft gemeinsam gestaltet. Mit allen Grundschulen der Stadt soll es außerdem für jede Jahrgangsstufe eine Aktion geben: von der Büchereieinführung, über das Adventslesen und den Vorlesewettbewerb bis zu Autorenlesungen für die Schüler.

Kulturreferent Alfred Fraas (CSU) lobte das "außergewöhnliche Engagement" von Vogels Team, das mit vielen Eigenaktionen die Menschen fürs Lesen begeistere. Dass das gelinge, zeige die Tatsache, dass die Stadtbücherei dem Trend der sinkenden Ausleihen trotze. Für die Wolfratshauser Bücherei samt Zweigstelle in Waldram arbeiten sieben Angestellte und 17 ehrenamtliche Mitarbeiter. Ohne die, betonte Vogel, sei ihre Arbeit "nicht machbar".