Ein nicht fachgerecht befestigter Reifen eines Lkw hat am Montagmorgen zu Staus und Behinderungen am Autobahndreieck Starnberg geführt. Gegen acht Uhr bemerkte ein Lkw-Fahrer beim Blick in den Fahrerspiegel, wie einer seiner Reifen nach vorne rollte. Der 41-Jährige brachte seinen Zwölftonner umgehend sicher zum Stehen, wo er feststellte, dass auch das zweite Rad der hinteren Zwillingsachse bereits locker saß. Eine Woche zuvor war der Lkw beim Reifenwechsel gewesen. Die Autobahn Richtung Garmisch blieb bis 10.55 Uhr gesperrt.