30. August 2018, 22:18 Uhr Starnberg Sperrungen am Autobahndreieck

Von Dienstag, 4. September, 21 Uhr, bis Mittwoch, 5. September, etwa 5 Uhr wird auf der A 95 am Autobahndreieck Starnberg die Verbindung von Starnberg nach München gesperrt, wie die Autobahndirektion Südbayern mitteilt. Während der Sperrung wird der Verkehr von Starnberg nach München an der Anschlussstelle Percha aus der A 952 ausgeleitet und über Wangen nach München-Fürstenried geführt. Von Mittwoch, 5. September, 21 Uhr bis Donnerstag, 6. September, zirka 5 Uhr wird am Autobahndreieck Starnberg die Verbindung von Garmisch-Partenkirchen nach Starnberg gesperrt. Der von Garmisch-Partenkirchen kommende Verkehr, der nach Starnberg fahren möchte, wird bereits an der Anschlussstelle Schäftlarn aus der A 95 ausgeleitet und über Neufahrn und Wangen nach Starnberg geführt. Die Sperrungen sind notwendig, um Spundwände bei den Baugruben an der A 952 auszubauen. Falls die Arbeiten aus Witterungsgründen oder wegen technischer Unabwägbarkeiten in den beiden Nächten nicht fertiggestellt werden können, steht die Nacht von Donnerstag 6. September, auf Freitag, 7. September als Reservetermin zur Verfügung.