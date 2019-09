Starnberg hat eine neue Stadtmalerin: Die Künstlerin Annette Girke kann von Februar an zwei Jahre lang im historischen Atelier der Villa von Paul Thiem arbeiten. Bei der Kunstpreisverleihung am Samstagvormittag wurden außerdem Britta Göckeritz aus Münsing mit dem zweiten und Uta Sasgen aus Meiling bei Seefeld mit dem dritten Preis ausgezeichnet. Britta Göckeritz arbeitet als Steuerberaterin und malt in ihrer Freizeit. Die drei von ihr eingereichten großformatigen kolorierten Zeichnungen entstanden nach Fotos, die sie 2016 beim mittlerweile legendären Münsinger Ochsenrennen machte. Sie tragen die Titel "Kumm gehma", "Hoam geht's" und "Jetz passt's glei" und zeigen die Tiere am Rande des eigentlichen Rennens mit ihren Reitern in dekorativen Trachten. Die Jury lobte insbesondere das "Zusammenspiel von Figur, Bildgrund und Zeichnung".