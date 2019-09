Filmfest am und auf dem See

In Starnberg ist am Mittwochabend das 13. Fünfseen-Filmfestival eröffnet worden. Es dauert bis Donnerstag, 12. September. Das weit über seine Grenzen hinaus renommierte Festival hat außer in Starnberg Spielstätten in Gauting, Seefeld, Weßling und Wörthsee. Zu den Highlights zählt die Filmparty auf einem Dampfer, während dessen Fahrt über den Starnberger See Kurzfilme gezeigt werden. ( www.fsff.de)