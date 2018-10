7. Oktober 2018, 21:52 Uhr Starnberg All that Jazz

"Days of Happiness" mit großen Musikern

Von Peter Haacke, Starnberg

Drei Tage lang steht Starnberg unter dem Motto "Days of Happiness" im Zeichen des Jazz: Von 11. bis 13. Oktober stehen acht Konzerte auf dem Programm. Dazu gibt es Podiumsdiskussionen mit Musikern und Journalisten, Workshops für Musikinteressierte und Nachwuchstalente, Auftritte junger Starnberger Jazzbands, einen internationalen Austausch und ein Musiktheater. Das von Manfred Frei initiierte Festival "All That Jazz@Starnberg" präsentiert sich in der Schlossberghalle. Da trifft sich das "Stetl" der Klezmermusik von Giora Feidman und Gitanes Blondes mit spektakulären Klangkaskaden des Kontrabasses von Renaud Garcia-Fons aus Paris. Der humorvolle Scat-Gesang von Andreas Schaerer harmoniert mit dem coolen Sound seiner Band A Novel of Anomaly. Feinsinnige Klänge des Münchner Tastenvirtuosen Matthias Bublath auf Klavier, Fender und Hammondorgel kontrastieren mit dem mitreißenden Groove von Organ Explosion. Und die Pecorinos mit ihrer Mäusetruppe präsentieren zauberhafte Musik für Kinder und jung gebliebene Jazzfreunde.

Die Gautinger Produktionsfirma "Loft Music" zeigt Filme vom Münchner Klaviersommer und Jazzkonzerten - mit Miles Davis, Carlos Santana, Dave Brubeck, Chick Corea, Stan Getz und Herbie Hancock. Schülerbands des Gymnasiums und der Musikschule Starnberg stellen ihr Können unter Beweis. Zudem gibt es kostenlose Workshops mit Koryphäen wie Bublath und Franz-David Baumann. Und aus Mailand kommen mit dem Trio um Giuseppe Vitale drei Nachwuchstalente.

Eine spannende Debatte verheißt eine Gesprächsrunde: Musikjournalisten wie Roland Spiegel (BR), Ralf Dombrowski und Oliver Hochkeppel (Süddeutsche Zeitung) treffen auf musikalische "Elder Statesmen" wie Klaus Doldinger und Leslie Mandoki: Sie sprechen über Jazz und Funk. Dabei wird auch ein großes Thema angeschnitten: Jazz als Schule der Demokratie.

www.all-that-jazz-starnberg.de