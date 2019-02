24. Februar 2019, 21:55 Uhr Stammtisch des Kulturvereins Isar-Loisach Reden über Kunsthandwerk

Seinen ersten Stammtisch der Kunsthandwerker veranstaltet der Kulturverein Isar-Loisach (KIL) am Donnerstag, 28. Februar, im Gasthof Geiger in Geretsried. Beginn ist um 19 Uhr. Nach dem erfolgreichen "Bunterkunstmarkt" beim Geretsrieder Kulturherbst im vergangenen Jahr war der Wunsch laut geworden, künftig ein Kunsthandwerker-Treffen in gemütlicher Runde zu initiieren, das dem Gedanken- und Erfahrungsaustausch dienen soll. Der Kulturverein will künftig zwei Mal im Jahr einen solchen Stammtisch für alle interessierten Kreativen der Region anbieten. Auch der Bunterkunstmarkt, der 2018 etwa 2500 Besucher anlockte, soll im nächsten Jahr eine Fortsetzung finden. Anfang des Jahres wurde dem KIL von Bürgermeister Michael Müller (CSU) sowie von den Stadträten im Kulturausschuss und im Finanzausschuss empfohlen, wieder die Planung und Organisation für diesen Markt zu übernehmen. Inzwischen steht fest, dass der Verein ihn auch veranstalten wird. Dies teilt die stellvertretende Vorsitzende des Kulturvereins, Andrea Weber, mit. Weitere Auskünfte zum Kunsthandwerker-Stammtisch unter Telefon 08171/21 74 33 oder per E-Mail an aweb@online.de