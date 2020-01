Der Stallauer Weiher liegt an der B 472 zwischen Bad Tölz und Bad Heilbrunn. In diesen Tagen bietet er einen weiten Ausblick auf eine wunderbare Winterlandschaft. Die schöne weiße Fläche, die sich hinter dem Schilf ergießt, lädt zum Verweilen ein. Betreten sollte man das Eis jedoch nicht. Schließlich ist es noch viel zu dünn und nicht tragfähig. Dafür bräuchte es viele sehr kalte Tage am Stück. Das Wetter soll nun aber wieder wärmer werden. Diesen Winter muss man sich wohl mit Blicken begnügen.