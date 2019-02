3. Februar 2019, 22:06 Uhr Stadträte segnen Projekt ab Neun Stelen für Thomas Mann

Mit Fotos und Texten soll der Tölzer Themenweg gestaltet werden

Sie ist halb mannshoch, besteht aus Alu-Dibond mit einer matten Folie darüber und hat die Form eines aufgeschlagenen Buches: Einen Prototypen der neun Stelen, die am künftigen Thomas-Mann-Weg in Bad Tölz stehen sollen, hat Gabi Peters in der jüngsten Sitzung des Stadtrats präsentiert. "Mir persönlich gefällt dieses Muster gut", sagte die Leiterin Marketing vom Amt für Stadtmarketing, Tourismus und Wirtschaftsförderung. Die meisten Stadträte teilten ihre Ansicht.

Der Thomas-Mann-Themenweg soll auf einer Strecke von rund 2,5 Kilometern von der Stadtbücherei über den Alten Bahnhof und den Klammerweiher zur Sommervilla des Autors an der Heißstraße führen, von dort zum ehemaligen Prinz-Luitpold-Genesungsheim und zurück zum Ausgangspunkt. Die halb mannshohen Lesepulte sollen mit Fotos und Texten über den Schöpfer der "Buddenbrooks" und des "Zauberberg", seine Familie und ihre Sommeraufenthalte in der Tölzer Villa von 1909 bis 1917 informieren. Mit dem Prototypen wollte Peters von den Stadträten wissen, ob die Form als offene Buchseite funktioniere, ob die Schriftgröße und die Höhe des Pultes passe.

Margot Kirste (FWG) zeigte sich angetan von dem Modell. Die Schrift müsse allerdings groß genug sein, um sie auch ohne Brille lesen zu können, forderte sie. Außerdem sollte nicht zu viel Text auf den Buchseiten stehen. "Weniger ist oft mehr." Andrea Grundhuber (Grüne) monierte einige Details wie Schrauben oder Zwischenräume, in denen sich Nässe bilden und Moos ansetzen könne. Außerdem sollte das Obermaterial ihrer Ansicht nach so gestaltet sein, dass sich bei Regen keine Schlieren bilden. Ansonsten müsste man die Lesepulte ständig reinigen. "Technisch überzeugt mich das noch nicht", sagte Grundhuber. Dem hielt Kurdirektorin Brita Hohenreiter entgegen, dass solche Stelen immer der Pflege bedürften: "Das lässt sich nicht ändern, dass man den Hausmeister mit einem feuchten Lappen vorbeischickt, das hat man bei normalen Stelen auch."

Auf Nachfrage von Willi Streicher (SPD) teilte Gabi Peters mit, dass ein Pult vermutlich um die 3000 Euro kosten werde. Allerdings sei jedes der neun Modelle unterschiedlich groß. "Beim Café am Wald können wir nicht so ein großes Teil hinstellen." Daher behalte man sich "eine gewisse Flexibilität" vor. Außerdem werde geprüft, ob es noch ein anderes Material gebe, dass pflegeleichter als eine bedruckte Folie sei. Denn wichtig sei, dass die Pulte lange hielten und möglichst wenig gereinigt werden müssten, so Peters.

Für den Thomas-Mann-Weg hatte der Stadtrat voriges Jahr 75 000 Euro genehmigt. Die Eröffnung ist für Donnerstag, 6. Juni, geplant - also zum 144. Geburtstag des berühmten Schriftstellers.