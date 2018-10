21. Oktober 2018, 21:51 Uhr Stadtmuseum Vortrag zum Ende der Monarchie in Bayern

Durch die Revolution 1918 fand mit dem Sturz des Hauses Wittelsbach nach 738-jähriger Herrschaft die Monarchie in Bayern ein Ende. Wie die Position der Wittelsbacher sich während des Krieges zunehmend verschlechterte, auf welche Weise der letzte bayerische König Ludwig III. den Thron verlor und wie die Familie sich dem neuen Staat gegenüber verhielt, ist das Thema des aktuellen Vortrags in der Reihe des Historischen Vereins. Referent ist Professor Dieter Weiß, Inhaber des Lehrstuhls für bayerische Landesgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Er ist als Verfasser der Standard-Biographie über Kronprinz Rupprecht ein exzellenter Kenner der Materie. Der Vortrag findet am Mittwoch, 24. Oktober, um 19.30 Uhr im Tölzer Stadtmuseum, Marktstraße 48, statt. Der Eintritt ist frei.