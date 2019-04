17. April 2019, 22:03 Uhr Stadtbücherei Tölz Irina Schwindt gibt Lesetipps

Bad Tölz - Die Stadtbücherei Bad Tölz will Leser animieren: Die stellvertretende Bibliotheksleiterin Irina Schwindt stellt am Montag, 29. April, von 15 bis 16.30 Uhr Neues aus der Bücherei vor: "Von Geheimtipp bis Spitzentitel". Die Veranstaltung findet in der Kurbücherei an der Ludwigstraße 18 statt. "Welches Buch lohnt wirklich zu lesen? Verlieren Sie manchmal auch den Überblick?", fragt die Bücherei und verspricht: "Irina Schwindt bringt Licht ins Dunkel."