"Warum ist die Donau so blau?" Dieser Frage ist Wilma Pfeiffer in ihrem gleichnamigen Buch nachgegangen, das sie am Mittwoch, 29. Januar, in der Penzberger Stadtbücherei vorstellt. Wie bei ihrem Erstlingswerk, dem Sisi-Buch "Die wilde Kaiserin", erzählt sie im Plauderton allerlei Merkwürdiges, wobei sie sich vor allem für die besonderen Ereignisse interessiert, die sich am oder im Fluss abgespielt haben. Es geht um alte Mythen, tanzende Wassermänner, Nixen und putzige Donaumanderln. Begleitet wird die Autorin von Muck Stelzle, der die Geschichten mit Jazz untermalt. Beginn in der Stadtbücherei (Rathauspassage) ist um 19.30 Uhr. Karten im Vorverkauf kosten 5 Euro, an der Abendkasse 7 Euro.