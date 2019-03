19. März 2019, 21:54 Uhr Stadtbücherei Penzberg Blaue Stunde mit Paul Coelho

Eine Einstimmung auf das kommende Wochenende bietet am Donnerstag, 21. März, von 17.30 Uhr an die Blaue Stunde der Stadtbücherei Penzberg. Dieses Mal gibt es Besinnliches, Nachdenkliches und Verzauberndes zu hören, wenn Roswitha Hauser in die Welt von Paul Coelhos "Der Alchimist" entführt. Der brasilianische Bestsellerautor gibt in diesem feinsinnigen Buch so manchen Denkanstoß für ein Leben voll positiver Gedanken und Wege, denen sich entspannt in den gemütlichen Sesseln der Stadtbücherei folgen lässt. Der Eintritt ist frei, um pünktliches Erscheinen wird gebeten.