Wenn die Wiesn auf der Theresienwiese vorbei ist, heißt das noch lange nicht, dass für den Rest des Jahres mit Musik und Feiern nicht mehr viel los sei. "Celebrate good times, come on!": Unter diesem Motto kommt die 13-köpfige Münchner Band "Stabil" am Samstag, 5. Oktober, in die Kleinkunstkneipe "Hinterhalt" in Gelting. Im Gepäck hat sie jede Menge Stücke aus Soul, Funk und Rock, mit denen sie ihre Zuhörer von den Sitzen reißen möchte. Die Formation tritt regelmäßig im "Bayerischen Hof" in der Landeshauptstadt auf, außerdem ist sie bei renommierten Funk- und Soul-Festivals in und außerhalb Bayerns vertreten. Mit zwei Saxophonen, zwei Trompeten, Posaune, E-Gitarre, E-Bass, Keyboard, Schlagzeug und Gesang bietet "Stabil" vor allem Hits aus den Siebziger-, Achtziger- und Neunzigerjahren - von "Simply the best" von Tina Turner über "Superstition" von Steve Wonder bis zu "Sledgehammer" von Peter Gabriel -, aber auch Eigenkompositionen. Die Band um Christian Stefan tritt in Gelting von 20.30 Uhr an auf, Einlass ist von 19 Uhr an.