9. September 2018, 22:04 Uhr St. Michael Wolfrathausen Vortrag über Radtour von Kochel bis China

Im Rahmen der Reihe "Begegnungen" lädt das Evangelisch-Lutherische Pfarramt St. Michael in Wolfratshausen ein zu einem Nachmittag mit Askan von Schirnding, und zwar bereits an diesem Montag, 10. September. Askan von Schirnding hat im vergangenen Jahr mit zwei Freunden eine Radtour von Europa bis nach China unternommen, genauer gesagt fuhr er in 99 Tagen rund 11 000 Kilometer von Kochel am See über Polen, Lettland, Litauen, Russland und Kasachstan bis nach Xining in China. Unter dem Motto "Hinter dem Horizont - mit dem Fahrrad nach China" berichtet er nun mit vielen Bildern über seine Reiseerlebnisse wie über die mentalen Erfahrungen während der Tour. Beginn ist um 15 Uhr.