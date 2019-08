In ganz Deutschland wird dieses Jahr das Jubiläum "100 Jahre Bauhaus" gefeiert, Häuser der Moderne werden vorgestellt, an Bauhausmeister und Schüler erinnert. In ganz Deutschland? Offensichtlich nicht in Bauhaus-Feierlaune und auch nicht auf der bundesweiten Bauhaus-Plattform ( www.bauhaus100.de) vertreten sind Mecklenburg-Vorpommern, das Saarland, Bremen und Bayern. Dabei hätte zumindest der Freistaat guten Grund, mit in die Feierlichkeiten einzustimmen. In München etwa wurde 1897 Gunta Stölzl geboren, die erste Bauhausmeisterin. 1914 begann sie an der Münchner Kunstgewerbeschule ihr Studium, 1919 wechselte sie zum Bauhaus Weimar, in Dessau leitete sie erfolgreich die Weberei. Wassily Kandinsky, Wegbereiter der abstrakten Kunst, studierte um 1900 an der Münchener Kunstakademie bei Franz von Stuck.

Zusammen mit Franz Marc schuf er 1911 den Almanach "Der Blaue Reiter". 1922 wurde er an das Bauhaus berufen. In München wurde 1907 der Deutsche Werkbund gegründet. Aus seiner Sammlung vorbildhaften Designs entstand 1925 die Neue Sammlung als bayerisches Staatsmuseum. Einen Teil ihres Grundstocks bildete Bauhausdesign, es wurden Musterstücke der Bauhausschule angekauft, noch vor 1933. Die Neue Sammlung hat heute ihr Domizil in der Pinakothek der Moderne. Aktuell ist dort einer der wenigen Beiträge Bayerns zum Jubeljahr zu sehen, die Ausstellung "Reflex-Bauhaus. 40 objects - 5 conversations", mit Originalen der Bauhaus-Zeit.

Und ja, auch der Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen könnte in das Bauhaus-Jubiläum einstimmen. Denn hier gibt es zwar wenig architektonische Beispiele, die aber sind umso spannender. Und zudem war und ist der Landkreis zwischen Isar und Loisach Wohnort und Wirkungsstätte für einige der Schlüsselfiguren des Bauhauses. Ein architekturhistorischer Überblick.