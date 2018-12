20. Dezember 2018, 22:13 Uhr Sprachrohr Voller Elan in die Zukunft

Der Geretsrieder Jugendrat geht motiviert in das Jahr 2019

Seit gut drei Jahren dient der Geretsrieder Jugendrat als Sprachrohr für die Kinder und Jugendlichen der Stadt. In dieser Zeit haben sich die jungen Engagierten mit einigen stadtrelevanten Themen befasst. Der Rat verfasste beispielsweise eine Stellungnahme zur Neugestaltung des Karl-Lederer-Platzes, in der er sich dafür aussprach, ein jugendfreundliches Café im Stadtzentrum anzusiedeln.

Für das kommende Jahr gewährte der erst im Juni diesen Jahres neu gewählte Jugendrat in seiner Jahresabschlussversammlung einen ersten Ausblick auf geplante Projekte. So wollen die engagierten Geretsrieder etwa einen Antrag auf Preissenkungen für den Stadtbücherei-Ausweis stellen. Dieser Nachlass soll dann Studierenden respektive Sozialdienstleistenden (FSJ) zugute kommen. Weiter laufen erste Planungen für einen Besuch des Jugendrates in der Asylbewerberunterkunft in der Blumenstraße. Die Jugendlichen wollen sich ein Bild davon machen, wie die Menschen dort leben.

Auf den Umweltschutz wollen die Mitglieder im kommenden Jahr ein besonderes Augenmerk legen. Gemeinsam mit einem Streetworker planen sie eine Müllsammel-Aktion. Die Jugendlichen wollen mit dem Fahrrad durch die Stadt fahren und die Straßen von Plastikverpackungen, Flaschen und anderem Unrat befreien. Besonders freut sich der Rat auf das Anlegen einer Blumenwiese, auf der künftig sowohl Zier- als auch Wildblumen wachsen sollen. Das Gelände des Jugendzentrums "Saftladen" in der Adalbert-Stifter-Straße scheint den Beteiligten als eine passende Örtlichkeit für die Bepflanzung