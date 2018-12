18. Dezember 2018, 22:04 Uhr "Sprachprobleme" Vermisstensuche wegen Arztbesuchs

Der Arztbesuch einer 12-jährigen Schülerin löste am Montag einen Vermisstensuche der Polizei aus. Wie die Wolfratshauser Beamten berichten, meldete die Waldramer Grund- und Mittelschule gegen 10.45 Uhr der Polizeiinspektion das Fernbleiben einer 12-jährigen Schülerin aus Wolfratshausen. Sämtliche Überprüfungen seien daraufhin negativ verlaufen. "Von der Schülerin und ihren Eltern fehlte jede Spur", heißt es im Polizeibericht. Auch im Laufe des Nachmittags hätten sich keine Hinweise über den Verbleib der Schülerin oder ihren Eltern ergeben. Erst gegen 19 Uhr meldete sich schließlich die Mutter des Mädchens, um mitzuteilen, dass sie am Vormittag mit ihrer Tochter beim Arzt war. Der Grund, warum sie die Schule über ihren Arztbesuch nicht in Kenntnis gesetzt hatte, waren ihren Angaben zufolge "Sprachprobleme". Das unentschuldigte Fernbleiben vom Unterricht bleibt allerdings ohne Folgen - denn es sei laut den Beamten das erste Mal überhaupt gewesen