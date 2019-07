2. Juli 2019, 22:06 Uhr Sportlicher Wettbewerb 20. Stadtlauf in Wolfratshausen

Wolfratshausen rennt wieder: beim Stadtlauf am Sonntag, 7. Juli. Der wird diesmal ein ganz besonderer. Schließlich findet der laut Flyer "schnellste Straßenlauf im Oberland" bereits zum 20. Mal statt. Zwergerl und Schüler können von 14 Uhr an Runden von 400, 1000 und 2500 Metern laufen, Jugendliche und Erwachsene dann von 15.10 Uhr an fünf oder zehn Kilometer, sowie eine Staffel. Start und Ziel sind jeweils am Marienplatz, der Hauptlauf über zehn Kilometer wird amtlich vermessen und ist bestenlistenfähig. Start ist um 15.10 Uhr. Zeitgleich startet die Staffel über vier mal 2,5 Kilometer. Der Stadtlauf Wolfratshausen ist Teil der Raiffeisen Oberland Challenge 2019.

Anmelden kann man sich per E-Mail an info@stadtlauf.net oder online unter stadtlauf.net oder auf der Homepage des TSV (leichtathletik.tsvwolfratshausen.de). In beiden Fällen ist der Meldeschluss am Donnerstag, 4. Juli, um 23.59 Uhr. Gegen Barzahlung der Startgebühr, die je nach Alter und Strecke zwischen drei bis 13 Euro beträgt, können sich Läufer auch bis Donnerstag, 18 Uhr, direkt bei Intersport Reiser am Bürgermeister-Finsterwalder-Ring anmelden. Auch ganz Spontane haben noch eine Chance mitzulaufen: Nachmeldungen sind mit einer Zusatzgebühr auch noch am Sonntag bis 13 Uhr in der Dreifachturnhalle am Hammerschmiedweg möglich. Dort werden von 12.30 Uhr an die Startnummern ausgegeben.