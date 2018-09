4. September 2018, 22:03 Uhr Spektakel Wirte machen Party

Wolfratshauser Livemusik-Festival mit neuem Konzept

19 motivierte Wirte, viele regionale Musiker und freier Eintritt für alle Partyfreunde: Das Wolfratshauser Wirtefest startet mit frischem Schwung in eine neue Runde. Nacht acht Jahren Pause geht das Livemusik-Festival am Samstag, 15. September, mit einem überarbeiteten Konzept in Kneipen, Gaststätten und Cafés über die Bühne. Feierlustige können einen kostenlosen Shuttlebus nutzen, der zwischen der Innenstadt, Waldram und der Pupplinger Au verkehrt. Die Stadt fördert das Spektakel mit 15 000 Euro.

"Wir wollen zeigen, was wir hier in Wolfratshausen alles an Wirtschaften haben", erklärte Bürgermeister Klaus Heilinglechner (BVW) am Dienstag bei einem Pressegespräch. "Die Leute sollen sagen: Da geh ich jetzt auch mal rein." Einen besonderen Reiz bekomme das Festival heuer dadurch, dass erstmals kein auswärtiger Veranstalter mit im Spiel sei. Die treibende Kraft seien die Wirte selbst.

"Jeder ist sein eigener Veranstalter, und jeder hat die Musik ausgewählt, die zu ihm passt", erläuterte Kulturmanagerin Marion Klement, die das Projekt koordiniert. Das Programm sei spannender denn je: "Da stecken 19 kreative Köpfe dahinter."

Bei schönem Wetter startet das Festival um 16 Uhr auf dem Marienplatz, wo die Wirte Michel Amato und Ralf Musto Sitzplätze für 200 Leute schaffen wollen. Zu gefülltem Fladenbrot und Falafel bieten sie Blues, Rock und Coversongs mit The Wednesday Wolves, Pink Elephant und Painted Desert. Bei schlechtem Wetter haben die Gäste die Qual der Wahl zwischen 18 Locations und unterschiedlichsten Musikformationen. Tromposaund (Humplbräu) und Oans no (Flößerei) sind ebenso mit von der Partie wie das Trio Zakk (Rathauscafé Streicher) und die Busstopp Rokkers (Biermühle). Ins Café Ratscherl bringt Guiseppe Del Duca italienisches Flair, in Chili's Tex-Mex Bar heizen Azubar Cubana ein. Dragqueen Clara gibt sich in der Chocoladenmanufaktur Bernhofer die Ehre, und im Wirtshaus Pupplinger Au steigt ein Mittelalterfest.

Die Stadt hat eine informative Broschüre zusammengestellt, in der sich alle Wirte mit Programm und Speisekarten vorstellen. 5000 der quadratischen Heftchen liegen im Stadtgebiet aus.