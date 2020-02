1. Sozialgerechte Bodennutzung: Mit welchem konkreten Modell wollen Sie sozialgerechte Bodennutzung erreichen? Ab welcher Größenordnung eines Bauvorhabens sollen Investoren in welchem Maß für die soziale Infrastruktur mitbezahlen?

In unserem Antrag von 2016 haben wir als Beispiel die Landsberger SoBoN-Richtlinie vorgeschlagen. Dieses Modell wäre auch auf Geretsried adaptierbar. Bei Bauvorhaben mit einer Gesamtgeschossfläche für Wohnen über 500 m² würde die Satzung vorsehen, dass sich die Investoren an den Herstellungskosten für soziale Infrastruktur bei Kinder unter zehn Jahren (KiTas und Grundschulen) finanziell beteiligen müssen.

2. Handel und Wandel

2.1 Das neue Stadtzentrum wird von einem Edeka-Verbrauchermarkt und einem Aldi geprägt sein. Wie können kleine Geschäfte angesiedelt werden, die zum Bummeln einladen?

Im neuem BGZ-2 sollen vor dem Aldi-Markt kleinere Läden eingerichtet werden. D.h., die Ladenzeile wird entlang der Egerlandstraße dominieren und nicht der Discounter. Wer und was in diese Läden kommt, ist allerdings Sache der Baugenossenschaft.

2.2 Wie kann die Infrastruktur im Stadtteil Stein verbessert werden?

Auch hier haben wir nur Einfluss auf die Rahmenbedingungen. Es geht um die sog. "Anker". Hier erhoffen wir uns vom neuem Bürgerhaus einen wichtigen Impuls. Natürlich braucht Stein aber auch einen Nahversorger.

2.3 Sehen Sie eine Möglichkeit, den Geltinger Dorfladen langfristig abzusichern?

Der Dorfladen ist als Genossenschaft ein Erfolgsmodell. Dieses Modell kann nicht in andere Stadtteile expandieren. Die Marke "Geltinger Dorfladen" muss so gestärkt werden, dass auch mehr Kunden von auswärts kommen, gerade weil es dort die heimischen und lokalen Produkte zu kaufen gibt.

3. Klimaschutz: Wie kann Geretsried das Ziel der Energiewende Oberland noch erreichen, sich bis 2035 vollständig mit erneuerbaren Energien zu versorgen?

Die konsequente Fortschreibung des integrierten Klimaschutzkonzeptes wäre der richtige Weg, da es nur mit dem Bürger geht. D.h., wir sind hierbei auf die aktive Beteiligung des Bürgers angewiesen. Als Stadt können wir den Bau von Bürgersolaranlagen und Energiegenossenschaften fördern. Natürlich müssen wir auch versuchen, durch kostenlosen ÖPNV und optimierte Radverkehrswege in der Innenstadt den motorisierten Individualverkehr zu reduzieren. Falls die unsinnige 10H-Regelung zurückgenommen wird, muss man die Windkraft wieder miteinbeziehen.

4. Kunst und Kultur: Die Stadt hat in den vergangenen neun Jahren fast vierzig Millionen Euro für den Sport ausgegeben. Wie viel soll sie in der kommenden Amtszeit in Kunst und Kultur investieren? Was steht auf Ihrer Prioritätenliste ganz oben: Eine kommunale Kunst- galerie; ein Konzertraum für Musik von Klassik bis Rock, eine Tagungsstätte für Vortrag und Diskurs? Etwas ganz anderes?

Man sollte nicht Sport auf der einen Seite und Kunst und Kultur auf der anderen Seite aufrechnen. Das Geld für den Sport ist wirklich gut in die Zukunft investiert! Mit der Einhausung des Eisstadions haben wir die Möglichkeit geschaffen, dort auch kulturelle Veranstaltungen anzubieten. Der Festplatz und der "Blaue Bunker" könnten ebenfalls für kulturelle Zwecke (Stichwort: Freilichtbühne) hergerichtet werden. Sollte man auf dem Gelände des Isarau-Stadions ein neues Vereinsheim mit Umkleiden bauen, könnte man in das alte Gebäude ein Geretsrieder Sportmuseum einrichten.

5. Das Herz der Stadt: Als Geretsried vor mehr als vier Jahren mit der Planung des neuen Stadtzentrums begann, sagte Gestaltungsbeirat Winfried Nerdinger, die Stadt müsse dort etwas ansiedeln, "was unsere Gesellschaft zusammenbringt". Stadträte und Planer sollten überlegen, wie "das Herz dieser Stadt ausschauen" könnte. Haben Sie eine Idee?

Die Frage ist doch, soll das Herz der Stadt aus Stein sein? Dann reduziert man es - wie bisher - nur auf das Bauen von Häuser und Tiefgaragen. Das Herz der Stadt sind doch die Menschen, die Fauna und die Flora. Wir sind mit der Entwicklung des Stadtzentrums noch lange nicht fertig. Wir dürfen die Überplanung der Böhmwiese nicht einem Investor überlassen. Die Stadt darf die Planungshoheit nicht aus der Hand geben. Wir haben dort nur diese eine Chance, etwas zu schaffen, wo wir bestmöglich die Natur integrieren, ein Stadtzentrum, wo sich Menschen und Tiere gleichsam wohlfühlen können.

6. Das Beste zum Schluss: Wenn Sie die Bürgermeisterwahl gewinnen würden, was würden Sie als erstes ändern, neu einführen, verbessern?

Geretsried muss wieder aufatmen können. In den letzten Jahren wurde viel bewegt, aber wir brauchen auch wieder den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürger. Beides muss einhergehen; niemand darf verloren gehen. Wir brauchen endlich ein ganzheitliches Verkehrskonzept mit kostenlosem Stadtbus, der an allen Wochentagen fährt. Dies werde ich sofort anpacken. Ich werde die Einführung einer Geretsrieder SoBoN-Richtlinie und einen qualifizierten Mietspiegel umgehend voranbringen und eine moderate Senkung der Grundsteuer-Hebesätze ab 2021 vorschlagen.