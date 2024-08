Die Ankündigung der Deutschen Bahn Anfang des Jahres, wonach eine Bahncard nur noch in digitaler Form zur Verfügung stehen werde, hat den Vorstand der Arbeitsgemeinschaft SPD 60plus Bad Tölz-Wolfratshausen bewogen, einen Antrag an die 60plus-Bundeskonferenz zu stellen. Das teilt die Vorsitzende Gabriele Skiba in einer Pressemeldung mit. „Auch wenn dieses Ansinnen der Bahn zwischenzeitlich aufgrund massiver Proteste von vielen Seniorenverbänden zwar teilweise zurückgenommen wurde, ist dieser Versuch, Dienstleistungen jeglicher Art nur noch digital anzubieten, kein Einzelfall“, so Skiba. Deshalb werde sie in der Bundeskonferenz, die am 16. und 17. Oktober in Berlin stattfindet, „keine Ausgrenzung durch digitalen Zwang“ fordern. Die Bundesregierung müsse eine verbindliche Vorgabe erarbeiten, in der klar festgelegt ist, dass Seniorinnen und Senioren, die (noch) keinen Zugang zu digitalen Medien haben, keine Nachteile erfahren. „Das heißt, alle Dienstleistungen und Angebote sowohl von staatlichen Behörden als auch von Dienstleistern, die im Sinne der Daseinsvorsorge tätig sind, wie Banken/Sparkassen, Post, ÖPNV und Deutsche Bahn, müssen bis auf Weiteres verpflichtend neben digitalen Zugängen auch analoge Zugänge/Abwicklung ermöglichen“, heißt es in dem Antrag. Den Menschen ohne digitalen Zugang dürften dabei keine Mehrkosten entstehen.