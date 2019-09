Die Sparkasse hat in Geretsried noch Größeres vor - an der Egerlandstraße im Norden -, aber jetzt ist erst einmal die Baustelle in der Händelstraße im Süden der Stadt aufgeräumt. Die Handwerker hätten ihre Tätigkeiten abgeschlossen, meldet das Unternehmen. Die Umbauarbeiten im Beratungs-Center Geretsried Süd - so der offizielle Name dieser Filiale - seien fertig. Seit einigen Tagen laufe der Betrieb wieder wie gewohnt. "Das Foyer ist neugestaltet, gleich am Eingang ist der Empfang, alles ist hell und freundlich, und in den Beratungsräumen finden sich viele regionale Elemente wieder." Jedes Zimmer sei anders und habe ein spezifisches Design, inspiriert von Geretsrieder Orten und Plätzen. Neu sei das Obergeschoss, das nun auch die Sparkasse nutze. Zur Feier der Neueröffnung lädt die Sparkasse zum "Tag der offenen Tür" am Freitag, 20. September, von 14 Uhr an. Alle Interessierten sehr eingeladen, die neue Geschäftsstelle zu besichtigen. Die Besucher werden durch die neuen Räume geführt, es wartet ein Begrüßungsgetränk und für die jungen Gäste gibt es Kinderschminken und Luftballons. Mit dem Standort Geretsried Süd habe die Sparkasse bereits sechs Stellen nach ihrem neuen Konzept umgebaut.