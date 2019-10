Die Sparkasse Tölz-Wolfratshausen hat ihr umgebautes Beratungscenter an der Badstraße in Bad Tölz eröffnet. Das Kreditinstitut verband dies mit einem Tag der offenen Tür für die Bevölkerung. Neu ist der Empfang gleich neben dem Eingang, außerdem wurden alle Beratungsräume mit XXL-Motiven aus Bad Tölz gestaltet, beispielsweise mit der Leonhardifahrt, der Marktstraße, dem Heiglkopf oder auch der Isar. Die Filiale in der Fußgängerzone wird hingegen geschlossen. Dort gibt es nur mehr Geldautomaten.

Mit ihrem neuen Filialkonzept, das dieSparkasse "S-Heimat 4.0" getauft hat, werden nach und nach alle Filialen im Landkreis umgebaut. In Geretsried und Bad Tölz wurden nun die zwei beiden großen Beratungscenter fertig. Bei der Eröffnung in Tölz hob Vorstandsvorsitzende Renate Waßmer die regionale Verbundenheit der Sparkasse hervor und dankte Planern, Handwerkern, Nachbarn und Mitarbeitern, die während der Umbauphase die Baustelle ertragen mussten. Leiter des neuen Centers ist Michael Babic. Bürgermeister Josef Janker (CSU) begrüßte es, dass die Sparkasse in den Standort in der Kurstadt investiert hat. In Bad Tölz betrug die Gesamtsumme für den Umbau rund 1,3 Millionen Euro. Den kirchlichen Segen spendeten Stadtpfarrer Peter Demmelmair und Pfarrer Urs Espeel.

Im Sparkassencenter an der Badstraße bekommt der Kunde laut Pressesprecher Willi Streicher alle Leistungen rund ums Geld - "von der Münzgeldversorgung bis zur qualifizierten Beratung". 31 Mitarbeiter und vier Auszubildende seien als Ansprechpartner da. Ein großer Teil der Investitionssumme ging in die Technik. "So wurden allein beim Beleuchtungskonzept rund 60 Prozent des Verbrauchs eingespart", so Streicher. Ein digitales Schaufenster lasse viel Papier verschwinden, zusätzlich stehe nun ein neuer Münzeinzahler bereit. Beim Tag der offenen Tür wurden auch die jüngsten Gäste versorgt: Für die Kleinen gab es Kinderschminken und modellierte Luftballons.