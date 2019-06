11. Juni 2019, 21:55 Uhr Späte Kritik "Der Kas is bissen"

Der Geretsrieder FDP-Stadtrat Günther Fuhrmann lehnt in einem Forderungskatalog zur Egerlandstraße unter anderem die dort geplante Tiefgarage ab. Damit stößt er beim Dritten Bürgermeister Gerhard Meinl auf Ablehnung

Von Felicitas Amler, Geretsried

Keine Tiefgarage auf der Egerlandstraße: Das ist die radikalste von mehreren Forderungen, mit denen FDP-Stadtrat Günther Fuhrmann die Stadt Geretsried und die Baugenossenschaft (BG) konfrontiert. In einer zu Pfingsten versandten Presseerklärung nennt er die Planung für die Neubebauung mit Wohn- und Geschäftshäusern teils "ungünstig", teils "gefährlich". Dritter Bürgermeister Gerhard Meinl (CSU) reagiert gelassen und verwundert zugleich: "Der Kas is bissen", sagt er, denn für den fraglichen Bereich liege ein rechtskräftiger Bebauungsplan vor - dem im April 2018 auch Fuhrmann zugestimmt habe. Inzwischen habe die Stadt mit der BG den Durchführungsvertrag geschlossen. Das meiste, was Fuhrmann fordere, sei "einfach vorbei". BG-Geschäftsführer Wolfgang Selig wirft Fuhrmann vor, dass dessen Erklärung "vor Fehlern strotzt".

Im Kern geht es um die Pläne der Baugenossenschaft. Diese will die Fünfziger- und Sechzigerjahre-Bauten von Hausnummer 58 bis 74 abreißen und durch einen modernen, bis zu sechsgeschossigen Komplex mit 93 Wohnungen, "Mikro-Shops" und zwei große Einzelhandelsbetriebe ersetzen; außerdem ist unter der Egerlandstraße eine Tiefgarage mit 220 Plätzen vorgesehen. Mit dem Abriss soll im November begonnen werden, die Neubauten sollen bis Ende 2022 stehen.

Gegenüber dem eigenen Gebäude an der Ecke Karl-Lederer-Platz/Egerlandstraße baut die Baugenossenschaft eine neue Wohn- und Geschäftszeile. (Foto: Harry Wolfsbauer)

Viel Baustellenverkehr, unzureichende Gehsteige, eingeschränkte Barrierefreiheit, das Fehlen von Radwegen und von geschäftsbelebenden Schaufenstern: Fuhrmann hat eine lange Mängelliste zusammengestellt. So moniert er, dass die Tiefgaragen-Zufahrten mitten in der Egerlandstraße "ein ernst zu nehmendes Gefahrenpotential" seien; sie müssten seiner Ansicht nach "über die Flächen der Wohngebäude" führen. Nur so könnten Gehsteige mit einem "echten Einkaufserlebnis" entstehen sowie Platz für Fußgänger, Rollstuhlfahrer, Rollatoren und Roller. Außerdem wären dann mehr Kurzzeit- und Schwerbehinderten-Parkplätze möglich. Der FDP-Stadtrat warnt vor falschen Hoffnungen: Mit der jetzigen Planung sei keine "Flaniermeile" zu erwarten. Ein Aldi-Markt werde nur Verkehr anziehen; er sollte nach seiner Ansicht bleiben, wo er ist: an der Banater Straße, an der in den kommenden Jahren 760 Wohnungen geplant sind.

Mit Aldi, so stellt allerdings Selig klar, habe die BG keinen Vertrag geschlossen. Er hält Fuhrmann weitere Falschbehauptungen vor, etwa jene, dass außer einem Aufzug aus der Tiefgarage keine Treppe geplant sei, oder jene, es gebe keinen ausreichenden Brandschutz. Selig sagt, alle Teile der neuen Zentralgarage seien brandschutztechnisch genehmigt beziehungsweise zu genehmigen, und es gebe Fluchtwege in alle Richtungen.

Auch die Prognose des FDP-Stadtrats, attraktive Schaufenster könnten fehlen und Geschäfte verschwinden, weist Selig zurück. Er stellt fest, dass "im Moment Erdgeschosswohnungen aus den 1950er-Jahren ohne jegliches Schaufenster bestehen, deren Standortwirkung für den Einzelhandel nach unserer Meinung deutlich schlechter ist als die Wirkung künftiger Schaufenster und gastronomischer Außensitzplätze". Für ein Verschwinden von Läden gebe es keinen Anhaltspunkt.

Günther Fuhrmann kritisiert besonders die geplanten Tiefgaragen-Zufahrten. (Foto: Harry Wolfsbauer)

Fuhrmann spekuliert außerdem über den Neubau, den die Sparkasse errichten möchte; diese hat allerdings bisher keinerlei konkrete Pläne veröffentlicht. Sparkassen-Vorstand Christian Spindler hatte im April lediglich zu den Wünschen des Geretsrieder Gestaltungsbeirats, sein Unternehmen solle einen dominanten Akzent mit einem achtgeschossigen Turm setzen, "spontan Nein" gesagt. Sieben Geschosse sind nach Sparkassen-Ansicht genug.

Nach Auskunft des Dritten Bürgermeisters wird sich der Stadtrat in der nächsten Sitzung mit der Neugestaltung der Egerlandstraße befassen. Zur Diskussion steht laut Meinl eine verkehrsberuhigte Geschäftsstraße mit Tempo 10, so dass sich auch die Frage nach einem Radweg und breiteren Gehwegen erübrige.

Fuhrmann sagt zum Vorwurf, er habe dem Bebauungsplan Egerlandstraße, dessen Auswirkungen er jetzt kritisiert, doch selbst zugestimmt: "Das weiß ich schon. Aber deswegen kann ich auch sagen, dass es falsch ist." Denn die Situierung der Tiefgaragen-Zufahrten habe sich mehrmals geändert. Für ihn stelle sich nun die Frage: "Machen wir diesen Unsinn?"