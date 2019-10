Ein betrunkener 17-Jähriger hat am späten Freitagabend in Bad Tölz einen Auffahrunfall verursacht, bei dem er und zwei weitere Personen verletzt wurden. Wie die Polizei berichtet, fuhr der junge Mann aus Dietramszell mit seinem Leichtkraft-Kleinwagen gegen 23.40 Uhr auf der Lenggrieser Straße/B 13 in südliche Richtung hinter dem Auto einer 22-jährigen Tölzerin her. Diese wollte nach links abbiegen, was der 17-Jährige allerdings zu spät erkannte. Er fuhr mit seinem Kleinwagen auf das bremsende Auto vor ihm auf. Bei dem Unfall wurden die 22-Jährige und ihr 25-jähriger Tölzer Beifahrer leicht verletzt. Der Unfallverursacher erlitt laut Bericht mittelschwere Verletzungen. Die Polizei stellte bei ihm bei einem Atemtest einen Alkoholwert von mehr als 1,3 Promille fest. Ihm wurde Blut abgenommen, seinen Führerschein musste er abgeben. Alle drei Verletzten wurden ins Tölzer Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt insgesamt circa 5000 Euro.