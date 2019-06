27. Juni 2019, 22:03 Uhr Sonnwendfeiern Im Schein der Glut

Auch wenn die Sonnwende kalendarisch vorbei ist, die langen Tage des Mittsommers kann man weiter genießen. So veranstaltet etwa die Eghalanda Gmoi z'Geretsried am Samstag, 29. Juni, ihre traditionelle Sonnwendfeier. Von 18 Uhr an spielt die Gartenberger Bunker Blasmusik und um 21.30 Uhr ziehen die Geretsrieder Vereine in einem Fackelzug zur Feuerstelle, wo der große Holzstoß entzündet wird. Da allerdings auch Mücken von dem Schein des Feuers magisch angezogen werden, sollten Besucher an geeigneten Schutz denken.