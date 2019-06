20. Juni 2019, 21:49 Uhr Sommersonnwende Feuer und Flamme

Wenn an diesem Freitag der längste Tag auf die kürzeste Nacht trifft, wird der Sommerbeginn in der Region vielfach mit großen Sonnwend- oder Johannifeuern gefeiert. Während einige Kommunen bereits am vergangenen Wochenende ihre Holzstöße entzündet haben, gibt es in anderen Städten, Gemeinden und Ortsteilen an diesem Wochenende erneut die Gelegenheit, gemeinsam am großen, knisternden Feuer zu feiern. In Münsing etwa wird an diesem Freitag, 21. Juni, am Kammerloh ein Feuer entzündet. Am Kochelsee und in Lenggries findet das Sonnwend-Spektakel am Samstag, 22. Juni, statt.