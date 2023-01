Skitouren in den Alpen

Skitouren liegen im Trend, doch was müssen Anfänger beachten, bevor sie sich das erste Mal abseits der Piste wagen? Alpenexperte Benedikt Hirschmann über Lawinengefahr, unerwartete Muskelkater und die ideale Einstiegstour.

Interview von Benjamin Engel, Bad Tölz

Benedikt Hirschmann aus Bad Tölz zählt mit seinen 28 Jahren zu den jüngsten Sektionsvorsitzenden im Deutschen Alpenverein (DAV). In der Kreisstadt steht er seit 2021 an der Spitze von mittlerweile fast 8200 Mitgliedern. Auf seinen ersten Skitouren war der Grundschullehrer bereits im Alter von sechs Jahren unterwegs, weil ihn seine bergsportbegeisterten Eltern mitgenommen haben. Worauf gerade Anfänger beim Skitourengehen achten müssen und wie sich jeder auf diese Sportart am besten vorbereiten kann, erzählt er im Interview.