Für die Skiliftbetreiber im Landkreis war der Winter bislang mangels Schnee nicht gerade ein Vergnügen. Weil am vergangenen Wochenende nun doch weiße Flocken und die Temperaturen unter den Gefrierpunkt gefallen sind, ist im Skigebiet Brauneck die Garlandabfahrt erstmals in diese Saison bis hinab ins Tal geöffnet. Auch der Milchhäusl-Express ist in Betrieb, und die Familienabfahrt nach Wegscheid ist offen.