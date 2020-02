Für Wintersportfans gleicht dieser Winter einem Geduldsspiel. Erst im Januar konnten die Skifahrer wie auf diesem Foto ihre Schwünge am Brauneck bis ins Tal ziehen. Jetzt müssen sie wieder bangen. Weil es bis zum Gipfel so stark geregnet hat, musste das Skigebiet am Lenggrieser Hausberg mit Ausnahme der Tallifte am Montag schließen. Zum Präparieren waren die Pisten zu durchweicht, sagte Betriebsleiter Hans Gerg. Auch an diesem Dienstag könnte das Skigebiet noch geschlossen bleiben.