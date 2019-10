Der Siedlungsdruck lässt den Wohnbedarf in den Himmel steigen. Wo im Landkreis die bauliche Entwicklung angemessen vorangetrieben werden kann, soll die Fortschreibung des entsprechenden Regionalplankapitels klar machen. Doch fraglich ist, was angemessen in dem Zusammenhang bedeutet.

Das Oberland muss sich dem Zuzugsdruck stellen, der alle Regionen im Speckgürtel der Landeshauptstadt München erfasst. Aus diesem Grund ist eine nachhaltige Planung, die nicht nur den Aspekt "Verkehr" beleuchtet, sondern sich auch mit dem Siedlungswesen beschäftigt, von entscheidender Bedeutung. Wohin die Reise gehen soll, damit beschäftigte sich der Ausschuss des Planungsverbands Region Oberland am Donnerstag im Tölzer Landratsamt.

Kaum ein Bürger kennt dieses Steuer-ungsinstrument, obschon er die Entwicklung einer gesamten Region festlegt: Aus dem Regionalplan für das Oberland (Region 17), der für die vier Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Miesbach, Weilheim-Schongau und Garmisch-Partenkirchen Gültigkeit hat, leitet sich ab, wie Verkehrsströme geordnet werden, wo zentrale Infrastruktur angesiedelt, wo Anlagen zur Energieerzeugung erwünscht sind oder wo nach Kies gegraben werden darf. Der Plan wird derzeit fortgeschrieben. Am Donnerstag stand das Kapitel "Siedlungswesen" auf der Tagesordnung.

Im Wesentlichen geht es in der Fortschreibung dieses Kapitels darum, festzulegen, wo in den vier Landkreisen künftig eine bauliche Entwicklung - sowohl Wohnungsbau als auch gewerbliche Ansiedelungen - forciert werden soll. Laut den Experten der Regierung von Oberbayern soll der Siedlungsdruck gezielt in jene Bereiche gelenkt werden, wo bereits entsprechende Infrastruktur vorhanden ist oder eine weitere bauliche Entwicklung nachhaltig möglich sei. Optimal sei, wenn diese Bereiche an den Schienenpersonennahverkehr oder an die Hauptverkehrswege angebunden sind. Diese Konzentration soll dazu führen, dass der Verkehr aus der Fläche verschwindet. Dafür müssten, so die Experten, die Infrastruktur verbessert und etwa Busnetze ausgebaut werden.

Kompakte Siedlungsstrukturen, die sich orts- und landschaftsbildverträglich einfügen, sind ein weiteres Ziel in der Fortschreibung des Regionalplans. Matthias Schuh, Regionsbeauftragter des Verbands, sprach von einer "angemessenen baulichen Nachverdichtung". Es gehe darum, innerörtliche Grundstücke zu bebauen und den Flächenfraß an den Rändern zu vermeiden sowie oberirdische Parkplatzflächen zu reduzieren - sei es durch Tiefgaragen oder durch Parkdecks. Was die Nachverdichtung in den Kommunen angehe, so müsse man weg von den üblichen Bauformen, sagte Landrat Josef Niedermaier (FW), Vorsitzender des Planungsverbands. Geschosswohnungsbau müsse in Zukunft auch auf dem Land möglich sein, wenngleich Niedermaier in diesem Punkt mit "massiven Widerstand in den Dörfern" rechnet. "Wir müssen Bauformen neu überlegen und mit Nachdruck dahinter sein." Wobei Schuh ergänzte, dass die Neubauten sich stets an der umgebenden Bebauung orientieren sollten. "Aber ein gewisser Aufschlag ist durchaus sinnvoll."

Obschon es sich bei der Präsentation nicht um einen konkreten Entwurf für die Fortschreibung des Regionalplans handelte, sondern um eine erste Diskussionsgrundlage, hatten die Verbandsmitglieder zahlreiche Einwände. Große Bedenken haben die Vertreter kleinerer Gemeinden wegen der Konzentration der Entwicklung auf die Hauptorte. Sie fürchten, dass der Regionalplan der Neuausweisung von Wohn- und Gewerbegebieten entgegenstehen könnte. Vor allem der Begriff "angemessen" stieß einigen auf. So fragte der stellvertretende Tölzer Landrat Thomas Holz (CSU) nach, wer entscheide, was angemessen sei. "Wer beurteilt, wie viele Arbeitsplätze in einem Ort mit 4000 Einwohnern angemessen sind?" Für die Vertreter der Regierung von Oberbayern stellt sich diese Frage indes nicht. Ein großer Betrieb sollte sich nicht in einer kleinen Gemeinde ansiedeln, so ihr Urteil. "Das ist dann ein Eingriff in die kommunale Planungshoheit", sagte Holz. "Das geht viel zu weit." Schuh räumte ein, dass dies ein schwieriger Abwägungsprozess sei. "Aber wir stehen am Anfang. Es ist ein Prozess." Penzbergs Bürgermeisterin Elke Zehetner (SPD) appellierte, den Kommunen "so viel Freiheit wie irgendmöglich" einzuräumen. In Penzberg stehe die Schließung des Hörmann-Werks (HAP) an. Auf diesem Areal solle wieder Gewerbe abgesiedelt werden. Niedermaier beschwichtigte: "Penzberg ist ein erschlossener Bereich. Die Frage stellt sich dort nicht."