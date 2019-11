Über das Thema "Wohnen für alle" diskutiert der SPD-Bürgermeisterkandidat Michael Ernst in Bad Tölz mit Bürgerinnen und Bürgern am Dienstag, 12. November, im Gasthaus Bräustüberl. Die Veranstaltung findet in der Reihe der Wahlkampftour "Ernst fragt nach" statt. Dazu sind neben Parteimitgliedern vor allem auch interessierte Gäste willkommen. Beginn ist um 19 Uhr.