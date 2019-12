Ursprünglich sollte der Kreisausschuss am Montag über den Stellenplan beraten. Doch auf Antrag der CSU wurde ein Beschluss auf Januar vertagt - somit auch die Entscheidung, ob zwei neue Vollzeitstellen für Naturschutz-Ranger am Walchensee geschaffen werden sollen.

Während Jürgen Huber, Personalchef im Tölzer Landratsamt, die beiden neuen Stellen "nur unterstützen" wollte, äußerte sich Reiner Berchtold (SPD) kritisch. Um den Sicherheitsproblemen am Walchensee Herr zu werden, müsse die Polizeistation in Kochel personell aufgewertet werden, sagte er. Überhaupt sei der Landkreis, was die Ausstattung mit Polizeibeamten angehe, seit Langem vernachlässigt worden.

Berchtold war selbst Hauptkommissar. Er erinnerte im Kreisausschuss am Montag an vergangene Zeiten, als er selbst bei sogenannten Präventivstreifen "draußen" war. Damals habe die Polizei Zeit gehabt, auch die Einhaltung der Naturschutz-Vorgaben zu kontrollieren. Freundlich seien zu jenen Zeiten viele Ertappte auch nicht gewesen, teilweise sogar aggressiv. Dass nun Ranger oder ehrenamtliche Kräfte wie Feuerwehrleute sich diesen Anfeindungen ausgesetzt sehen, könne er nicht befürworten, sagte Berchtold. "Das ist ein Armutszeugnis", schimpfte er.

Doch die Station in Kochel könne gar nicht eingreifen. Dazu fehle ihr das Personal. Dabei gehörten nicht nur zwei Seen in ihren Zuständigkeitsbereich, sondern auch der Kesselberg.

Der Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Kochel erstreckt sich über 157 Quadratkilometer und umfasst die Loisachtal-Gemeinden mit etwa 11 500 Einwohnern, wobei auch noch Teile der Jachenau mit betreut werden. Die Station ist in der Regel nur tagsüber besetzt. Zu den übrigen Zeiten ist die Polizeiinspektion Bad Tölz zuständig.

Nachts müssten die Tölzer Kollegen irre Wegstrecken bis nach Urfeld zurücklegen, sollte sich ein Unfall ereignen. "Ich verstehe die Situation nicht mehr", sagte Berchtold. Der Freistaat sei gefordert. Die Polizeidichte hinke dem Bevölkerungszuwachs im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen hinterher. Es gebe im Saarland, das man von der Fläche her mit dem Kreis vergleichen könne, mehr Polizeibeamte. "Ansonsten hoffe ich, dass wir für die Ranger-Posten gute Leute finden werden."

Das sei oft Thema bei den Sicherheitsgesprächen, sagte Landrat Josef Niedermaier (Freie Wähler). "Im Süden schaut es bitter aus."